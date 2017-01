Đây là thông tin được đưa ra từ hội nghị sơ kết học kỳ 1 của các Sở GD&ĐT diễn ra sáng 14/1 tại Hà Nội.

Vấn đề dư thừa giáo viên cục bộ cũng được lãnh đạo các sở phản ánh xảy ra ở tất cả các cấp học từ mầm non đến phổ thông. Tổng số giáo viên tại các trường công lập dôi dư ở các bậc đến 26.750 người.

Tổng số giáo viên thiếu là 45.058 người. Cụ thể, một số tỉnh có số lượng giáo viên dôi dư cấp THCS như Thái Bình (124); Phú Thọ (1.191); Thanh Hóa (2.188); Nghệ An (1.742)…Các tỉnh thiếu giáo viên mầm non như: Sơn La (1.040); Bắc Giang (1.921); Nghệ An (3.328)…

Bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa chỉ ra, nguyên dân dẫn đến việc thừa thiếu cục bộ giáo viên các bậc học là do biến động dân số. Cụ thể, tại địa phương hiện dôi dư giáo viên THPT, THCS nhưng lại thiếu trầm trọng ở bậc tiểu học, đặc biệt là mầm non. ( Xem chi tiết tại đây