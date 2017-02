Trong hai ngày 25-26/2 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Hệ thống giáo dục Vinschool liên tiếp tổ chức chuỗi hội thảo giáo dục“Trang bị năng lực thế kỷ 21 cho học sinh”. Buổi hội thảo đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của các bậc phụ huynh, giáo viên, cũng như các nhà quản lý giáo dục.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ khi bước vào cuộc đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển của công nghệ, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo sẽ khiến nhiều ngành nghề hiện tại có thể biến mất trong tương lai. Nhận thức sâu sắc về những đòi hỏi này, Vinschool là hệ thống giáo dục tiên phong tại Việt Nam đã xác định mục tiêu của chương trình giáo dục là trang bị cho học sinh năng lực của thế kỷ 21, hình thành những kỹ năng nền tảng vững chắc để chuẩn bị cho việc đáp ứng với những ngành nghề trước nay chưa hề tồn tại.

Điểm nhấn của chuỗi Hội thảo là phần trình bày của. Là tác giả nhiều đầu sách về dạy kỹ năng học sinh, trong đó có giáo trình dạy kỹ năng thế kỷ 21 của chương trình Tú tài quốc tế IB hiện đang được sử dụng ở hơn 3000 trường tại 150 quốc gia trên thế giới, ông Lance G King đã cung cấp những thông tin cốt lõi về bộ năng lực thế kỷ 21 cũng như cách thức giúp học sinh phát triển những năng lực này thông qua chương trình giáo dục ở nhà trường cũng như ở gia đình.

Diễn giả cũng chỉ ra sự tương đồng giữa những mô hình năng lực thế kỷ 21 của các nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc, Phần Lan… cũng như đánh giá của các tổ chức quốc tế như PISA, World Economic Forum.

Diễn giả Lance G King cũng chia sẻ cách tiếp cận và phương thức đối với giáo viên và phụ huynh nhằm phát triển các năng lực thế kỷ 21 cho học sinh, bao gồm việc tạo niềm tin, thay đổi tư duy, trang bị kỹ năng, chuẩn bị tâm thế cũng như giúp học sinh thành công từ những thất bại đã trải qua.

Thày Đỗ Văn Bảo, giáo viên Toán Trường THCS Vinschool chia sẻ các phương pháp sư phạm sáng tạo giúp học sinh tự tin, chủ động tự học và có trách nhiệm với kết quả học tập.

Song song với đó là bài trình bày vềcủa ông Sean P.O’Maonaigh (Giám đốc chương trình Song ngữ Cambridge của Vinschool). Học thuyết Đa trí thông minh là triết lý nền tảng dẫn dắt tất cả các hoạt động dạy và học cũng như đánh giá học sinh tại Vinschool, với mục tiêu giáo dục là xây dựng sự tự tin để thành công của các em.

Cũng tại Hội thảo này, các giáo viên Vinschool còn chia sẻ các kinh nghiệm về sự thay đổi của vai trò người thầy trong lớp học với những ứng dụng của công nghệ thông tin và trí thông minh nhân tạo. Các phương pháp giảng dạy đổi mới, lấy học sinh làm trọng tâm đã khơi nguồn sáng tạo từ học sinh, tạo động lực và trang bị cho học sinh khả năng tự học.

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2017, 16 năng lực của thế kỷ 21 ngay khi được đề cập đã lập tức thu hút được sự chú ý và trở thành giá trị cốt lõi trong chiến lược đào tạo nhân lực của các quốc gia. Yêu cầu cấp bách của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã khiến mục tiêu của giáo dục thay đổi. Không còn quá chú trọng vào điểm số, giáo dục cần tạo nên những con người có tính chủ động, sáng tạo, đam mê học tập suốt đời, dám chịu trách nhiệm và có khả năng thích ứng cao. Bởi vậy ngay từ khi thành lập (năm 2013) đến nay, Vinschool đã có phương pháp tiếp cận giáo dục phù hợp khi chuyển đổi từ cách giảng dạy truyền thống, nặng tính truyền tải kiến thức sang phát triển năng lực của học sinh. Các năng lực đó bao gồm khả năng áp dụng kiến thức nền tảng vào cuộc sống, khả năng đối mặt với thử thách, ứng biến trước những thay đổi.

Với định hướng trên, trong thời gian qua Vinschool đã liên tục đầu tư nâng cấp chương trình, chuẩn hóa các tiêu chí đánh giá và bám sát mục tiêu đầu ra là bộ năng lực thế kỷ 21 cho học sinh. Một loạt chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới đã được Vinschool mua bản quyền và đưa vào giảng dạy như chương trình Lãnh đạo tự thân The Leader in Me, chương trình mầm non quốc tế IPC (độc quyền tại Việt Nam), chương trình tự học tiếng Anh Raz-Kids, chương trình lấy chứng chỉ tin học IC3 Spark, IC3, MOS,… chuẩn bị cho học sinh những năng lực có lợi thế cạnh tranh khi hội nhập.