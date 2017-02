Hiệu trưởng, hiệu phó cùng xin nghỉ ốm

Quyết định được công bố trước toàn thể giáo viên nhà trường trong khi bà Ngọc và bà Hương vắng mặt. Không khí phòng hội đồng chìm lắng, một số giáo viên cúi mặt, rớt nước mắt vì vụ việc xảy ra ngay chính trong trường thời gian qua đã gây ra nhiều điều tiếng.

Theo đó, Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương đều bị kỷ luật với hình thức cách chức. Lý do, bà Ngọc và bà Hương vi phạm nghĩa vụ công chức trong thực thi công vụ, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành, không trung thực trong báo cáo vụ việc xảy ra tai nạn đối với học sinh. Bà Ngọc còn cố tình che giấu vi phạm gây khó khăn cho cơ quan điều tra, vi phạm rất nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức nhà giáo, tạo dư luận xấu trong xã hội về hình ảnh người giáo viên Thủ đô nói riêng và ngành giáo dục Việt Nam nói chung.

Bà Nguyễn Thanh Tịnh, Phó phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy được giao kiêm nhiệm quản lý, điều hành trường kể từ ngày 21/2. Ngay sau khi kết thúc giờ học buổi sáng, bà Tịnh đã có buổi gặp gỡ toàn bộ giáo viên trong trường để làm công tác ổn định tư tưởng, tâm lý, quán triệt việc dạy học, không để học sinh vì vụ việc mà phải chịu thiệt thòi. Trước câu hỏi bà Ngọc từng vi phạm “ăn chặn” suất ăn của học sinh ở Trường tiểu học Nguyễn Khả Trạc, vì sao vẫn được điều chuyển về trường Nam Trung Yên, bà Tịnh nói: “Khi đó, tôi chưa làm quản lý nên không nắm rõ”.

Kiến nghị kỷ luật Đảng

Cùng với việc công bố quyết định cách chức đối với Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường tiểu học Nam Trung Yên, ngày 21/2, UBND quận Cầu Giấy đã có văn bản gửi Quận ủy Cầu Giấy báo cáo sự việc, đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên với bà Tạ Thị Bích Ngọc và Nguyễn Thị Hương. Nội dung Văn bản số 37 của UBND quận Cầu Giấy gửi Quận uỷ nêu rõ, bà Ngọc và bà Hương nhiều lần báo cáo thiếu trung thực trong các buổi làm việc với Phòng GD&ĐT, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy. Căn cứ những vi phạm nêu trên, UBND quận Cầu Giấy đề nghị Quận ủy Cầu Giấy chỉ đạo, xem xét kỷ luật Đảng đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc và Nguyễn Thị Hương theo Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chiều cùng ngày, anh Trần Chí Dũng, phụ huynh học sinh Trần Chí Kiên chia sẻ, anh cảm thấy hài lòng vì sự thật được sáng tỏ, trả lại sự tự tin cho con trai nếu không mọi người sẽ nghĩ cháu là người nói dối là nhìn thấy cô hiệu trưởng ngồi trên xe va vào mình. “Tôi không mong cơ quan chức năng xử lý cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó nhưng quan điểm của gia đình là ai vi phạm tới đâu thì chịu hình thức kỷ luật tới đó”, anh Dũng nói.

Anh Dũng kể : Để có được kết luận như hôm nay gia đình rất vất vả, hao tổn tinh thần và công sức để tìm ra nguyên nhân sự việc. Bản thân con trai cũng chịu nhiều đau đớn, khủng hoảng tinh thần. Bởi, ngay khi xảy ra tai nạn cháu đã bị một số giáo viên đe nẹt khiến cháu không dám nói ra sự thật vì nghĩ rằng, mình là người có lỗi vì đã chơi ở sân sau, khu vực cấm. Chỉ đến khi, một số phụ huynh gọi điện cho anh thông báo rằng, con họ kể lại có chơi với Kiên và chứng kiến vụ tai nạn anh mới quyết đi gõ cửa nhiều nơi để tìm ra sự thật.

Cũng theo anh Dũng, con trai bị chấn thương nặng nề nên gia đình vẫn tiếp tục trông chờ vào việc điều tra, xử lý tiếp theo của cơ quan chức năng. “Gia đình đã thuê luật sư đồng hành trong việc bảo vệ quyền lợi của con nên sẽ chỉ dừng lại vụ việc ở đây khi lợi ích hợp pháp của con không bị xâm phạm”, anh Dũng nói.

Nét mặt buồn bã, cô Trần Thị Thu Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A4 (lớp học sinh Kiên) chia sẻ: Sự việc đến nước này là ngoài mong muốn nhưng cô và các giáo viên rất đồng tình trước quyết định của UBND thành phố. Cô Nhung tâm sự, là giáo viên trẻ, khi mới về trường cô cũng như nhiều giáo viên khác nghĩ mình sẽ học hỏi được nhiều điều từ một người có tuổi, có kinh nghiệm như cô Hiệu trưởng, nhưng sau sự việc này cô cảm thấy buồn và thất vọng. Trước khi đứng ra “tố” Hiệu trưởng không trung thực, bản thân cô Nhung cũng như giáo viên trong trường cũng chịu nhiều áp lực khi dư luận hiểu nhầm là hèn nhát, bao che vi phạm của bà Ngọc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. Theo bộ trưởng, thời gian gần đây, đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích, các vụ bạo hành, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tinh thần trẻ em, học sinh trong các trường học gây hậu quả nghiêm trọng. Một số cơ sở vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động... ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của học sinh, trật tự trường học và gây bức xúc trong xã hội. Vì vậy, để đảm bảo an toàn trong trường học, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phòng, sở nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đồng thời kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.