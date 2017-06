TPO - Phó Chủ tịch UBND TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Nguyễn Tăng cho hay, hành vi của các em rất côn đồ nên phải xử lý nghiêm, nhiều người không dám xem hết clip vì các em đánh quá hung bạo, dùng cả mũ bảo hiểm để đánh.

Cuộc họp giữa UBND tỉnh Quảng Trị với TP Đông Hà về vụ nữ sinh 16 tuổi bị đánh ngất xỉu xôn xao dư luận. ẢNH: N.V

Ngày 29/6, UBND tỉnh Quảng Trị đã làm việc với UBND TP Đông Hà về vụ nữ sinh T.N.N.Q. (16 tuổi, khu phố 2, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, vừa học xong lớp 9E, trường THCS Phan Đình Phùng) bị đánh hội đồng gây nhiều thương tích, thủng màng nhĩ.

Theo Trung tá Lê Phi Hùng-Trưởng Công an TP Đông Hà, kết quả điều tra cho thấy, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội với Đào Thị Chung (SN 2001, đã bỏ học) nên Q. hẹn Chung đến nhà riêng nói chuyện.

Sáng 16/6, Chung cùng 10 bạn khác là Đào Thị Lụa (SN 2002, vừa học xong lớp 9 Trường THCS Đường 9), Nguyễn Thị Phương Anh (vừa xong lớp 9 Trường THCS Trần Hưng Đạo), Lâm Kỳ Duyên (SN 2002, vừa xong lớp 9 Trường THCS Nguyễn Huệ), Phạm Thị Ngọc Châu (SN 2002, vừa xong lớp 9 Trường THCS Phan Đình Phùng), Huyền Phương (SN 2002, vừa xong lớp 9 Trường THCS Phan Đình Phùng, Nguyễn Lê Phương Nguyên (SN 2002, vừa xong lớp 9 Trường THCS Phan Đình Phùng)… đến nhà Q. Tại đây, Chung, Lụa, Phương Anh, Ngọc Linh liên tiếp đánh Q.

Trung tá Hùng cho biết, cũng vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày có 3 nữ sinh gồm Trương Thị Phương Linh (SN 2002, vừa xong lớp 9, Trường Trưng Vương), Trần Thảo Nhiên (SN 2002, vừa xong lớp 9 Trường Trưng Vương), Trịnh Nguyễn Thu Uyên (SN 2002, vừa xong lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trãi) tìm đến nhà Q. nói chuyện.

Trên đường đi, cả 3 gặp nhóm lúc sáng đánh Q. nên nhập đoàn đi với nhau. Cả nhóm ép nên Q. phải rời nhà đi lên khu vực rừng thông (gần hồ Khe Mây, phường 3, TP.Đông Hà).

Tại đây, Chung, Lụa, Thảo Nhiên, Phương Linh, Ngọc Châu, Phương Anh, Thu Uyên, Phương Nguyên đã đánh Q. đến ngất xỉu. Sau đó, cả nhóm buộc Q. phải quỳ xin lỗi mới được tha. Công an TP Đông Hà xác định hành vi của các em học sinh trực tiếp đánh em Q. có dấu hiệu tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điều 104, Bộ luật hình sự. Khi xác định được tỷ lệ thương tật công an sẽ có kết luận về hình thức xử lý.

Trung tá Hùng bày tỏ, nguyên do sâu xa dẫn đến vụ việc trên do sự thiếu nhận thức và xem thường pháp luật, xuống cấp về lối sống, tha hóa về đạo đức của nhóm học sinh đánh em Q. Đồng thời, do sự buông lỏng quản lý giáo dục của gia đình đối với con em mình, cũng như sự thiếu quan tâm quản lý của nhà trường và các cơ quan đoàn thể đối với trẻ em vị thành niên nói chung.

Phó Chủ tịch UBND TP Đông Hà Nguyễn Tăng cho hay, hành vi của các em rất côn đồ nên phải xử lý nghiêm, nhiều người không dám xem hết clip vì các em đánh quá hung bạo, dùng cả mũ bảo hiểm để đánh.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng, các em vi phạm phải xử lý nghiêm khắc nhưng cũng phải tạo cho các em một cơ hội nào đó để sửa chữa. Riêng việc xử lý kỷ luật các em rất khó vì các học sinh này đang trong giai đoạn nghỉ hè, đã giao cho địa phương quản lý, không thuộc trường quản lý. “Phương án hạ hạnh kiểm của một số người đưa ra không khả thi vì các em đã tốt nghiệp, hồ sơ đã hoàn thành”, bà Thủy nói.

Ông Đoàn Minh Phong-Trưởng phòng văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng vụ việc này cho thấy tình hình đáng báo động về bạo lực học đường. Các em còn nhỏ nhưng hành động rất côn đồ.

“Với sự bùng nổ của mạng xã hội như hiện nay thì không thể nào cấm học sinh dùng facebook được. Vì vậy, giáo viên cần kết bạn facebook với học sinh để nắm được tâm tư, tình cảm của các em và kịp thời điều chỉnh”, ông Phong nói.

Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nói vụ việc này cho thấy giáo dục đạo đức cho học sinh ở nhà trường bị xuống cấp; sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương lỏng.

“Phải xử lý nghiêm nhưng phải tạo điều kiện cho các em tiếp tục đến trường. Khi các em lên cấp THPT phải cho vào danh sách đen để theo dõi, quản lý chặt. Việc bồi thường thiệt hại cho em Q. phải thực hiện nghiêm túc. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền trong giáo dục học sinh”, ông Thúc nói.

Trao đổi với PV chiều 29/6, bà Nguyễn Thị Lệ Bích (mẹ em Q.) cho hay, thấy sức khỏe em Q. không ổn nên gia đình đã chuyển em vào điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Huế.