Ngày 24/02/2017, tại cơ sở 189 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) và Đại học CUNY (The City University of New York), đối tác chiến lược 20 năm của VUS, đã tổ chức buổi hội thảo “Behavior Management Strategies For Young Learners” (Các cách Quản Lý Hành Vi trẻ em trong lớp học) nhằm củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên.

Tại hội thảo, 50 giáo viên nước ngoài và Việt Nam phụ trách chương trình Smartkids dành cho lứa tuổi mẫu giáo (4-6 tuổi) của VUS đã có cơ hội hiểu hơn về tâm lý lứa tuổi trẻ em và cách xử lý các tình huống phát sinh trong lớp học cũng như cách tổ chức các hoạt động lớp cho hiệu quả và gây hứng thú cho trẻ nhỏ. Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa VUS và CUNY, hàng năm CUNY đều có chuyến thăm và làm việc với VUS, đặc biệt phối hợp tổ chức nhiều hội thảo chuyên môn hữu ích cho giáo viên nhà trường nhằm giúp đội ngũ giáo viên VUS cập nhật được những chương trình, giáo trình học cũng như phương pháp dạy tiên tiến nhất của thế giới. Đánh giá về hợp tác chiến lược hơn 20 năm giữa CUNY và VUS, Tiến sĩ Stephen Ferst – Giám đốc Quan hệ Quốc tế, Đại học CUNY nhận xét “Trong gần 20 năm qua, bên cạnh việc xây dựng, thiết kế chương trình giảng dạy nhằm nâng cao những trải nghiệm Anh ngữ cho học viên VUS, CUNY còn hợp tác với VUS trong việc huấn luyện giáo viên. Cụ thể là CUNY đã đào tạo, huấn luyện, kiểm soát và đánh giá năng lực đội ngũ giáo viên cho VUS. Kết quả của những hoạt động này là học viên được thụ hưởng chương trình học tốt hơn với hoạt động giảng dạy tốt hơn và giáo viên tốt hơn.” Là đơn vị hàng đầu về đào tạo Anh ngữ, hiện thu hút gần 1.500 giáo viên nước ngoài và Việt Nam cùng trợ giảng với 45% là Thạc sĩ, Tiến sĩ, VUS xác định một trong những định hướng quan trọng là không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên và bắt kịp những xu hướng và công nghệ giảng dạy Anh ngữ tiên tiến nhất trên thế giới. Vì thế, bên cạnh được cố vấn về chuyên môn bởi các chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu thế giới từ CUNY, đội ngũ giáo viên VUS còn được thường xuyên tham gia khóa đào tạo Oxford Teacher’s Academy (OTA) thuộc chương trình “Oxford Quality Program” mà VUS được ký độc quyền với Oxford University Press (OUP), trực thuộc Đại học Oxford Anh quốc. Chính vì vậy, học viên VUS sẽ được cảm nhận trải nghiệm học tập tuyệt vời với đội ngũ giáo viên ưu tú, chuyên nghiệp và tận tâm của VUS, từ đó tạo ra những kỳ tích vượt trội cho bản thân. 961 Hậu Giang, Quận 6, TP.HCM và có những quà tặng hấp dẫn dành cho học viên đến đăng ký học trong dịp khai trương. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về số lượng học viên, 16/3/2017 sắp tới, VUS sẽ mở cơ sở mới tạivà có những quà tặng hấp dẫn dành cho học viên đến đăng ký học trong dịp khai trương. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Phạm Nguyễn Tuyết Vân (Ms), DĐ: 0918 092 519, Email: vanpham@vus-etsc.edu.vn