TPO - Chiều ngày 16/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó CVP Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị này đã thành lập một tổ công tác riêng để xác minh về việc một thí sinh lên mạng tố giác giám thị coi thi gian lận trong kỳ thi HSG Nghệ An vừa kết thúc chiều ngày 15/3.

Theo ông Hoàn, ngay khi kết thúc kỳ thi HSG chiều ngày 15/3, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã làm việc với hội đồng coi thi để làm rõ việc thí sinh Lê Thị Phương Anh "tố" ở phòng thi 26 (điểm thi THPT Lê Viết Thuật) giám thị coi thi copy bài của thí sinh này cho thí sinh khác chép.

Một thông tin mới được tổ công tác của Sở GD&ĐT Nghệ An xác minh là, em Lê Thị Phương Anh – người đã trực tiếp lên mạng facebook cá nhân viết dòng trạng thái với nội dung tố cô giáo (giám thị) đã có những hành vi sai trái, gian lận trong thi cử với mục đích để bảo vệ sự công bằng cho các bạn cùng lớp (phòng thi có 5 học sinh cùng lớp 11C5, Trường Phan Bội Châu do Phương Anh làm lớp trưởng). “Bước đầu có sự phức tạp hơn trong việc xác minh vì chính Lê Phương Anh lại là học sinh thi ở phòng số 20, chứ không phải phòng số 26 như Sở nhận thông tin trước đó. Vì thế, Phương Anh chỉ nghe các bạn cùng lớp kể lại rồi lên tiếng chứ không trực tiếp nhìn thấy nên Hội đồng thi cần phải kiểm tra thông tin kỹ càng hơn”., ông Hoàn cho biết.

Lê Phương Anh cũng thừa nhận: "Em là thí sinh dự thi ở phòng 20 chứ không phải ở phòng 26. Sau khi kết thúc buổi thi học sinh giỏi, em nghe năm bạn học cùng lớp kể sự việc có tiêu cực rồi em về viết lên trang Facebook cá nhân. Em là lớp trưởng nên em phải bảo vệ các bạn".

Ông Hoàn cũng ngạc nhiên: “Khi đọc nội dung trên trang cá nhân của em Anh chúng tôi nhầm tưởng em Anh thi ở phòng thi 26 - là người chứng kiến sự việc. Nhưng em Anh lại là người thi ở phòng thi 20, nếu em Anh nghe năm bạn kể lại thì việc xác minh sự việc cụ thể sẽ gặp khó khăn hơn. Chúng ta tin học sinh thì không nói dối. Nhưng nếu là em Anh nghe các bạn kể lại thì phải xác minh cẩn trọng hơn. Cụ thể là pải để 5 bạn cùng lớp với Phương Anh kể lại và chính giám thị coi thi cùng phòng với cô giáo Nguyễn Thị Lê Hằng nữa, khi đó sự việc sẽ rõ hơn”.

Như Tiền phong đã đưa tin, trong buổi thi đầu tiên (sáng ngày 14/3) kỳ thi HSG tỉnh Nghệ An năm 2016-2017 , em Lê Thị Phương Anh (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An) lên Facebook cá nhân viết cảm nghĩ gửi cô Nguyễn Thị Lệ Hằng về thông tin cô copy bài của các bạn trường Phan cho bạn khác chép. Kèm nội dung viết trên Facebook là hình ảnh chụp cô Hằng. Sáng hôm sau (15/3), Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đình chỉ coi thi đối với hai giám thị Nguyễn Thị Lệ Hằng và Hồ Thị Hiền (cùng coi thi phòng thi 26) để làm rõ sự việc.