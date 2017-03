TPO - Thực hiện kế hoạch số 2367/KH-T32-CTCT ngày 26/12/2016 của Học viện cảnh sát nhân dân và chương trình công tác tháng 3/2017 của Đoàn thanh niên Bộ Công an, Đoàn thanh niên Tổng cục chính trị Công an nhân dân; tối ngày 28/2/2017, Học viện CSND tổ chức “Chương trình triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phát động Tháng thanh niên năm 2017”.

Chương trình nhằm phổ biến, triển khai đến toàn thể đoàn viên thanh niên và sinh viên toàn Học viện nội dung kế hoạch cuộc vận động và chương trình hành động tháng thanh niên năm 2017; đồng thời phát động cuộc thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Học viện CSND nhiệm kì 2017-2019 trong đoàn viên, thanh niên toàn Học viện. Chương trình vinh dự có sự có mặt của đồng chí PGS.TS Đặng Xuân Khang – Giám đốc Học viện CSND, đồng chí Đồng Đức Vũ - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phó bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an. Cùng đông đảo các khoa, ngành, đơn vị chức năng và toàn thể sinh viên trong toàn Học viện. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí PGS.TS Đặng Xuân Khang khẳng định “Đội ngũ cán bộ đoàn cần đưa ra những hành động thiết thực chứ không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu đơn thuần. Mỗi đoàn viên thanh niên của Học viện CSND cần nỗ lực phấn đấu để tạo ra môi trường thực sự xung kích của tuổi trẻ, có những kết quả thiết thực xứng đáng với những thế hệ sinh viên của Học viện cảnh sát nhân dân anh hùng”. Thầy Phó Giám đốc cũng mong muốn có những sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của Đoàn thanh niên Bộ công an để Đoàn thanh niên Học viện CSND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng như phát huy năng động sáng tạo trong những hoạt động Đoàn. Tại chương trình, sinh viên toàn Học viện đã được lắng nghe, hưởng ứng những nội dung của cuộc vận động, trong đó nhấn mạnh vào nội dung xây dựng người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Cũng tại chương trình, đại diện cho các khóa học hệ học đã tham gia kí kết thực hiện cuộc vận động và hưởng ứng tháng thanh niên năm 2017. Hi vọng rằng, với những sự chuẩn bị chu đáo, lòng nhiệt huyết và tinh thần nhiệt tình của mình, thầy và trò Học viện CSND sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong khoảng thời gian tới. Một số hình ảnh của chương trình: