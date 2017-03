TP - Hôm nay, ngày 1/4, gần 1 triệu học sinh lớp 12 THPT và thí sinh tự do bắt đầu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017 và xét tuyển Đại học (ĐH) chính quy, hệ Cao đẳng (CĐ) khối ngành sư phạm. Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT đã lưu ý cách tránh sai sót khi đăng ký dự thi.

Ông Trần Văn Nghĩa lưu ý: Năm nay thí sinh khi đăng ký dự thi phải điền thông tin vào phiếu đăng ký dự thi và phiếu đăng ký xét tuyển. Thông tin cần điền trong phiếu đăng ký dự thi không khác nhiều so với năm 2015, 2016. Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý một số điểm mới và những điểm mà thí sinh các năm trước thường mắc lỗi.

Khi điền thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển các thí sinh cần lưu ý: Điền chính xác thông tin về ưu tiên trong tuyển sinh, thông tin về mã trường, mã ngành và mã tổ hợp để xét tuyển phải phù hợp với môn thi đã đăng ký. Khi lựa chọn trường, ngành cần cân nhắc kỹ lượng trên cơ sở nghiên cứu các quy định trong Quy chế tuyển sinh.

Trong quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT có quy định với thí sinh tự do, các em được đăng ký tại bất cứ đâu và dự thi tại bất cứ địa phương nào phù hợp. Tuy nhiên, với đối tượng là thí sinh tự do thi để xét tốt nghiệp (do năm 2016 chưa đỗ tốt nghiệp), ông có lưu ý gì?

Đối với đối tượng thí sinh tự do chưa đỗ tốt nghiệp đăng ký dự thi ở đâu, phải dự thi cùng với các thí sinh lớp 12 của điểm đăng ký dự thi ở đó. Những thí sinh này được quyền bảo lưu kết quả thi năm 2016 để xét tốt nghiệp theo quy định của quy chế thi THPT quốc gia và được chọn các môn thành phần của bài thi tổ hợp để xét tốt nghiệp (ví dụ: nếu thí sinh được bảo lưu môn Vật lý sẽ chỉ chọn thi môn Hóa học, Sinh học).

Tuy nhiên, nhiều trường đại học không cho phép thí sinh bảo lưu kết quả thi nên để đăng ký xét tuyển có thể các em vẫn phải đăng ký thi các môn đã đăng ký bảo lưu (nếu ngành mà thí sinh đăng ký xét tuyển yêu cầu dùng kết quả thi của môn đó).

Về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, năm nào cũng có những thí sinh làm đơn khiếu kiện. Ông có chia sẻ gì không?

Hiện nay ưu tiên trong tuyển sinh bao gồm: Ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên theo khu vực. Trong Hướng dẫn tuyển sinh đã đưa ra các quy định về minh chứng cần có để được hưởng ưu tiên theo đối tượng; danh mục các xã phường được hưởng ưu tiên khu vực đã được công bố công khai trên cổng thông tin của Bộ, các em có thể tham khảo.

Như vậy, trước khi điền thông tin về ưu tiên trong tuyển sinh, các thí sinh cần đọc kỹ các văn bản trên. Ngoài ra, hệ thống quản lý của Bộ có chức năng rà soát chế độ ưu tiên đối tượng: Nếu thí sinh điền thông tin sai, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh cho đúng. Do vậy, thí sinh khi nhận được bản in kết quả đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển, cần rà soát kỹ trước khi ký xác nhận.

Với xét tuyển sinh ĐH, CĐ, theo ông, thí sinh cần đăng ký bao nhiêu nguyện vọng là đủ? Các em cần chú ý những gì?

Như phần trên tôi đã trao đổi, mặc dù Quy chế tuyển sinh không hạn chế số nguyện vọng, nhưng thí sinh cần cân nhắc xem xét kỹ từng nguyện vọng trước khi đăng ký. Phải đảm bảo các nguyện vọng đăng ký phù hợp với năng lực của mình nhưng cũng là những ngành mình yêu thích để đảm bảo khi đã trúng tuyển không phải cân nhắc việc có nên nhập học hay không.

Tại thời điểm này, thí sinh chưa có kết quả thi, nên về cơ bản thí sinh phải chọn cả 3 nhóm trường: nhóm trường cao hơn năng lực trung bình của thí sinh một chút; nhóm trường hoàn toàn phù hợp với năng lực của thí sinh và nhóm thấp hơn so với năng lực để phòng những rủi ro khi thi cử.

Ngoài ra, thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng cũng cần cân nhắc kỹ. Về cơ bản nguyện vọng thí sinh yêu thích hơn sẽ được đặt lên trên để không phải hối tiếc sau này.

Xin cảm ơn ông!