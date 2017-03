TP - Tại buổi giao lưu trực tuyến xét tuyển các trường ĐH, CĐ và CAND năm 2017 do báo Công an nhân dân tổ chức chiều qua, 16/3, đã nhận được rất nhiều câu hỏi xoay quanh chuyện xét tuyển vào khối trường CAND năm nay.

Thượng tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết căn cứ vào biên chế của ngành, chỉ tiêu ĐH chỉ còn 1.500 chỉ tiêu, giảm 50% so với năm 2016. Ngoài ra, có 526 chỉ tiêu xét tuyển CĐ, TC cho thí sinh là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND. Tổ hợp môn xét tuyển năm nay có điểm mới là bỏ khối C (Văn, Sử, Địa). Các trường cũng không tuyển thẳng học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia mà chỉ cộng điểm khuyến khích. So với năm 2016 điểm cộng khuyến khích cũng giảm một nửa. Cụ thể, giải nhất 2 điểm (năm 2016 là 4 điểm), giải nhì 1.5 điểm (2016 là 3 điểm), giải ba là 1 điểm (2016 là 2 điểm), giải khuyến khích là 0.5 điểm (2016 là 1 điểm).

Các trường CĐ, TC của công an năm nay chỉ xét tuyển những thí sinh là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ quân sự nhập ngũ đợt 2 năm 2014 và đợt 1 năm 2015 , không xét tuyển thí sinh là học sinh THPT không trúng tuyển vào các trường ĐH khối công an.

Tuy nhiên, Thượng tá, TS Nguyễn Đăng Sáu cũng cho biết, với con của các liệt sĩ công an, các chiến sĩ công an thương binh từ 81% trở lên, con của các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sẽ được xem xét tuyển thẳng vào các trường trung cấp. “Nếu những thí sinh này qua vòng sơ tuyển tại công an địa phương, công an địa phương sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi về Tổng cục Chính trị, Bộ Công an để xem xét” - ông Sáu cho hay.

Mùa tuyển sinh 2017, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội vào các trường khối công an như trên nên Thượng tá, TS Nguyễn Đăng Sáu khẳng định điểm trúng tuyển sẽ rất cao, cuộc đua của các thí sinh sẽ quyết liệt. Do đó, ông khuyên phụ huynh, thí sinh nên cân nhắc kỹ trước khi đăng ký dự tuyển vào khối ngành công an.

Xóa án tích vẫn không được xét tuyển

Mấy mùa tuyển sinh vừa qua, năm nào lãnh đạo Bộ Công an cũng nhận được tâm thư của thí sinh vì liên quan đến lý lịch chính trị. Trước câu hỏi của độc giả tại buổi giao lưu liên quan đến vấn đề án tích của người thân thí sinh khi tham gia đăng ký sơ tuyển vào các trường ngành công an, Thượng tá, TS Nguyễn Đăng Sáu khẳng định nếu bố mẹ, ông bà có án tích, dù đã được xóa nhưng thí sinh vẫn không đủ điều kiện để sơ tuyển vào các trường ngành công an. Đó là quy định của ngành.

Do mức độ “nóng” của ngành nên tiêu cực dễ nảy sinh. Do đó, năm nay, Bộ Công an vẫn có chủ trương hậu kiểm lại các bài thi nghi ngờ. Bộ đã có văn bản đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép được rút một số bài thi để so sánh nếu cần thiết.