TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung yêu cầu quận Cầu Giấy chấm dứt việc điều hành nhà trường đối với vị trí Hiệu trưởng và Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên vì hành vi thiếu trung thực.

Căn cứ kết quả điều tra của Công an thành phố Hà Nội, ngày 20/2, UBND thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo quận Cầu Giấy, công an thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất phương án xử lý với Hiệu trưởng và Hiệu phó trường tiểu học Nam Trung Yên liên quan đến vụ tai nạn khiến cháu Trần Chí Kiên (lớp 2A4 trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội) bị gãy chân tại sân trường.Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu quận Cầu Giấy chấm dứt việc điều hành đối với vị trí Hiệu trưởng và Hiệu phó vì hành vi thiếu trung thực.Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội kết luận, việc cho taxi do ông Trần Quốc Tuấn điều khiển đi vào sân trường tiểu học Nam Trung Yên trong giờ nghỉ giải lao của học sinh ngày 1/12/2016 là có thật. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có Hiệu trưởng Tạ Thị Bich Ngọc và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương.Đối với Hiệu phó Nguyễn Thị Hương, mặc dù biết số điện thoại của lái xe taxi gây tai nạn nhưng không cung cấp cho cơ quan điều tra, đồng thời có biểu hiện che giấu vụ việc như tiến hành khảo sát việc không có xe ôtô đi vào sân trường, điều này gây khó khăn cho việc điều tra và vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức người giáo viên.

Đối với Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc, thời điểm cháu Trần Chí Kiên bị tai nạn có ngồi ở trên xe nhưng không xác nhận xe chở mình gây tai nạn cho học sinh, mặt khác đồng ý với những việc làm sai nói trên của Hiệu phó Nguyễn Thị Hương. Điều này cho thấy Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc không trung thực trong báo cáo, cố tình che giấu vi phạm, gây khó khăn cho cơ quan điều tra, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Việc làm của Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương tạo nên dư luận xấu trong xã hội về đạo đức nghề nghiệp, và ảnh hưởng hình ảnh người giáo viên Thủ đô nói riêng, ngành giáo dục Việt Nam nói chung.

Căn cứ những lý do nói trên và đơn phản ánh của 18 giáo viên đang công tác tại trường tiểu học Nam Trung Yên, ý kiến của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch UBND Ngô Văn Quý, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung kết luận và chỉ đạo: Yêu cầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy căn cứ quy định hiện hành về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, xem xét kỷ luật chấm dứt việc điều hành nhà trường đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương theo thẩm quyền. Đồng thời bố trí ngay người thay thế điều hành tại trường tiểu học Nam Trung Yên để việc giảng dạy, học tập tại nhà trường trở lại bình thường, báo cáo UBND thành phố trước ngày 22/2. Giao Công an thành phố tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ lời khai và xử lý theo quy định pháp luật.

Chiều cùng ngày, UBND quận Cầu Giấy đã nhận được văn bản truyền đạt kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Ngay trong chiều tối ngày 20/2, bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã chủ trì cuộc họp Hội đồng kỷ luật UBND quận Cầu Giấy xem xét xử lý kỷ luật Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương với hình thức cách chức theo đúng chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Dự kiến, vào ngày mai (21/2), quyết định thi hành án kỷ luật đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương sẽ được công bố tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ của Thành uỷ Hà Nội.

Như thông tin đã đưa, ngày 1/12/2016, gia đình anh Trần Chí Dũng nhận được điện thoại của cô giáo trường tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) thông báo con trai Trần Chí Kiên bị ngã gãy chân, đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Quá trình điều trị cho cháu, các bác sĩ khẳng định việc học sinh tự ngã không thể gây ra vết thương nghiêm trọng - gãy xương đùi. Cháu Kiên sau đó kể lại đã va chạm với xe Hyundai màu xanh nước biển đang di chuyển trong sân trường và nhận ra trên xe có cô hiệu trưởng và một giáo viên khác.

Nghi ngờ nguyên nhân gây ra chấn thương cho con trai, anh Dũng đã làm việc với nhà trường và Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy.

Trong các buổi làm việc với gia đình cháu Kiên và cơ quan chức năng, bà Tạ Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Trung Yên đã đưa ra nhiều thông tin không đồng nhất.

Cụ thể, sau khi gia đình cháu Kiên có đơn, Trường tiểu học Nam Trung Yên đã tổ chức lấy phiếu khảo sát để khẳng định, học sinh toàn trường không nhìn thấy xe ôtô ra vào trong ngày xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, khi làm việc với gia đình nạn nhân vào ngày 24/12/2016, bà Ngọc mới “chợt nhớ” vào ngày 1/12, bà có đi khám bệnh và đi về trường bằng taxi, đồng thời đưa ra giả thuyết có thể lúc quay ra xe gây tai nạn.

Trước những bức xúc của gia đình nan nhân, tại cuộc họp giao ban đầu năm với các sở, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở GD&ĐT tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên trong lúc làm rõ “nghi vấn” xe chở hiệu trưởng đâm trúng học sinh. Trong quá trình các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ “nghi vấn” bà Ngọc có mặt trên xe taxi thời điểm xảy ra tai nạn, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Nam Trung Yên đã gửi giải trình đến các cấp chính quyền và một số cơ quan báo chí.

Sau khi giải trình của bà Ngọc được đăng tải trên báo chí, 18 giáo viên Trường tiểu học Nam Trung Yên viết “Thư bày tỏ” gửi đến các cơ quan báo chí khẳng định nhiều nội dung bà Hiệu trưởng nêu không đúng sự thật. Nhiều giáo viên khẳng định, việc phát phiếu khảo sát chỉ nghĩ nhằm mục đích phục vụ báo cáo về an toàn trường học và thanh tra của sở, chứ giáo viên không biết gì về vụ tai nạn. Các giáo viên cho rằng việc bà Ngọc viết bản “Báo cáo sự việc cần xem xét” gửi cơ quan báo chí nhân danh là tập thể cán bộ giáo viên nhà trường là không đúng, bởi chỉ có 3 người ký vào tài liệu đó, gồm hiệu trưởng, hiệu phó và chủ tịch công đoàn trường.

Ngày 10/2, Công an TP Hà Nội đã tìm ra tài xế taxi gây tai nạn cho cháu Kiên là ông Trần Quốc Tuấn (trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ông Tuấn là lái xe của hãng taxi T.Đ. Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội đã triệu tập ông Tuấn lên làm rõ sự việc.

Ông Tuấn tường trình, ngày 1/12/2016, có chở hiệu trưởng và một giáo viên trường tiểu học Nam Trung Yên từ bệnh viện Việt Đức về trường. Khi gần về tới trường, một trong hai cô gọi cho bảo vệ mở cổng phụ để ô tô vào. Tới nơi, quan sát thấy trường đông học sinh, ông Tuấn từ chối lái xe vào sân trường nhưng giáo viên đi cùng hiệu trưởng nói cô hiệu trưởng mệt nên muốn xe đi vào. Sau đó, bảo vệ mở cổng và hướng dẫn xe của ông Tuấn lùi vào. Khi đang lùi, ông Tuấn nghe có tiếng động ở đầu xe. Sau đó, ông Tuấn xuống xe mở cửa cho cô giáo và cô này tới đỡ học sinh bị ngã, còn cô hiệu trưởng đi thẳng vào trong.