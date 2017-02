TP - Do thu nhập giáo viên mầm non thấp nên một số trường mầm non trên địa bàn huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã kêu gọi phụ huynh đóng góp tiền hỗ trợ thêm cho giáo viên.

Về việc này, sáng 17/2, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa cho biết, đã yêu cầu các nhà trường trả lại tiền thu sai quy định cho phụ huynh học sinh. Căn cứ vào mức độ vi phạm của từng nhà trường, phòng GD&ĐT sẽ báo cáo lên UBND huyện để xem xét hình thức kỷ luật đúng quy định. Cụ thể, sau khi biết được thông tin một số trường mầm non trên địa bàn kêu gọi phụ huynh đóng tiền hỗ trợ giáo viên, chiều ngày 15/2, phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa đã cử đoàn thanh tra xuống nhà trường làm việc và xác nhận thông tin. Kiểm tra tại Trường mầm non xã Thiệu Long, hiệu trưởng nhà trường giải thích với đoàn thanh tra do nhà trường thiếu giáo viên, các cô giáo trong trường vất vả hơn trong việc dạy học và chăm sóc trẻ, vì vậy phụ huynh đề nghị hỗ trợ tiền cho các cô giáo. Sau khi họp phụ huynh, được sự đồng ý của phụ huynh, nhà trường đã đồng ý với mức thu hỗ trợ là 200 nghìn đồng/năm/phụ huynh và đã triển khai thu. Ngay trong ngày 16/2, phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa đã có văn bản chỉ đạo xuống tất cả các trường mầm non trên địa bàn yêu cầu các trường mầm non dừng ngay việc nhận tiền của phụ huynh học sinh để hỗ trợ lương cho giáo viên. Trong trường hợp nhà trường đã nhận tiền thì yêu cầu lập danh sách trả lại tiền cho phụ huynh học sinh. Nếu trường nào cố tình không trả lại tiền cho phụ huynh thì hiệu trưởng nhà trường sẽ bị xem xét kỷ luật.