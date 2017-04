TP - Sáng 9/4, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Quỹ Prudence khởi động dự án Safe Steps - Các bước an toàn đường bộ.

Đại sứ Dương Tử Quỳnh cùng các đại biểu khởi động dự án Safe Steps tại TPHCM.

Sự kiện thu hút sự quan tâm tham dự của lãnh đạo các cơ quan ban, ngành và các ngôi sao giải trí nổi tiếng trong nước cùng gần 2.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở TPHCM. Đặc biệt, tại buổi khởi động dự án này có sự góp mặt của ngôi sao điện ảnh quốc tế Dương Tử Quỳnh, Đại sứ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), người phát ngôn Nhóm làm việc cấp cao vì An toàn đường bộ của Liên đoàn xe thể thao Quốc tế (FIA).

Thông qua các đoạn phim tuyên truyền, Safe Steps hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin rõ ràng về các vấn đề an toàn giao thông đường bộ, với 6 chủ đề: An toàn khi chạy xe gắn máy; An toàn khi đi bộ; Tập trung khi lái xe; Không lái xe khi uống rượu bia; Thắt dây an toàn và tuân thủ tốc độ khi lái xe.

Phim tuyên truyền Safe Steps hướng đến tiếp cận 80 triệu hộ gia đình ở châu Á thông qua kênh truyền hình FOX. Tại Việt Nam, các thông điệp của dự án sẽ được lắp đặt ở khu vực trung tâm của TPHCM, Hà Nội, cũng như phát các đoạn phim tuyên truyền trên sóng truyền hình quốc gia, chia sẻ trên mạng xã hội và tại các bệnh viện, trường đại học.