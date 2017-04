Sài Gòn có thiếu lạnh thì thiếu, chứ chẳng hề thiếu chỗ ăn chỗ chơi, chỗ một mét vuông chụp được cả đống ảnh đẹp. Giờ có ở Sài Gòn mà muốn sống ảo thì cứ tới đây!

Cả toà nhà chính bao gồm 5 tầng. Có tận mắt khám phá từng khu vực của nhà thiếu nhi bạn mới thấy nơi đây đẹp và sang thế nào! Đáng nói nhất chắc là tầng thượng với rất nhiều cây xanh, đã vậy còn rộng vô cùng với lối bày biện cực hiện đại. Nếu không ngại nắng thì đây đúng là vị trí đắc địa cho ra đời những "pô" hình sống ảo đúng chuẩn giới trẻ bây giờ.

The Factory "đập vào mắt" người ta bởi những container được xếp đặt cực nghệ.

The Factory, hay đầy đủ: The Factory Contemporary Arts Centre có thể xem là trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên và duy nhất tại Sài Gòn hiện nay. Đứng ở ngoài nhìn vào với một loạt những container trông cực chất, The Factory đập vào mắt người ta ấn tượng như thế đấy.



Cũng với diện tích 1000m2, The Factory thực sự là một không gian nghệ thuật rộng lớn khi ngập tràn những tranh, ảnh, tượng, sản phẩm điêu khắc hay những công trình nghệ thuật được sắp đặt cực kỳ tinh tế... Quán cafe, những không gian mở để tổ chức workshop, hội thảo, rồi thư viện, phòng trưng bày nghệ thuật... tất tần tật đều nằm cả trong 1000m2 đấy của The Factory.



Chỗ nào ở đây cũng chất, cũng nghệ và trông cực kỳ mới mẻ, thế nên bên cạnh tham quan và phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học hỏi, The Factory cũng là chỗ có thể tranh thủ để có ảnh "sống ảo" mang về.

Có vô tình tạt ngang hay xem ảnh mà không đọc kèm giới thiệu thì chắc ai cũng nghĩ công trình này là trung tâm thương mại nào đó cũng nên. Xin đính chính lại là Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh mới toanh, siêu đẹp, siêu hiện đại nhé!

Chạy xe ngang qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Quý Đôn (quận 3), đảm bảo ai cũng phải ngước nhìn bởi công trình này hết sức nổi bật. Với một màu trắng muốt cùng kiến trúc hiện đại, lại còn cực rộng rãi, Nhà thiếu nhi này thực sự là thiên đường sống ảo mới cho giới trẻ Sài Gòn.

Tường xám xi măng, nội thất trắng với rất nhiều đèn neon nổi bật xung quanh là concept chung ở đây. Cộng thêm với diện tích rộng tới hơn 1000 mét vuông nữa, thôi thì đứng tạm vào đâu đó, hoặc mượn đỡ background các shop có mặt tại đây cũng đủ để chụp ảnh rồi!