TPO - Trong 2 ngày 17-18/4, Huyện Đoàn Yên Khánh (Ninh Bình) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được Tỉnh Đoàn Ninh Bình chọn làm Đại hội điểm cấp huyện.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải, cùng 137 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng nghìn thanh niên trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn trong huyện đã tích cực đảm nhận, thực hiện được 425 công trình, phần việc thanh niên trị giá gần 3 tỷ đồng; đổ trên 25 km đường giao thông nông thôn trị giá 300 triệu đồng; xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa.

Vận động ĐVTN trên 3.500 ngày công giúp sửa, chỉnh trang nhà cửa, san lấp mặt bằng 50 km đường giao thông, đổ sân văn hoá; tổ chức trên 2000 buổi dọn vệ sinh môi trường, thu gom 80 tấn rác thải.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Yên Khánh “Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Tình nguyện", Huyện Đoàn Yên Khánh đặt ra 9 chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu, trong đó phấn đấu: Mỗi năm Đoàn thanh niên tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 400 thanh niên trở lên;

100% Đoàn cơ sở có đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương và tham gia xây dựng nông thôn mới; mỗi năm kết nạp từ 1.300 thanh niên trở lên vào tổ chức Đoàn; tỷ lệ đoàn viên được kết nạp vào Đảng đạt 70% trở lên trong tổng số đảng viên mới được kết nạp...

Các đại biểu tham dự Đại hội thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Đoàn Yên Khánh nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã bầu BCH Huyện Đoàn Yên Khánh khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 29 đồng chí; đồng chí Lê Việt Cường tiếp tục tái đắc cử giữ chức Bí thư Huyện Đoàn Yên Khánh khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

BCH Huyện Đoàn Yên Khánh khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 chụp ảnh cùng các đại biểu.

Cùng ngày, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư làm trưởng đoàn thăm, tặng quà học sinh và ĐVTN hai xã An Hoà và Quỳnh Ngọc (Quỳnh Lưu, Nghệ An), với quà tặng: 2 máy tính xách tay cho ĐVTN hai xã, 1.000 chiếc khăn quàng đỏ và 10 triệu đồng cho các em học sinh trường Tiểu học Quỳnh Ngọc, trường THCS An Hoà.