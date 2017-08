Anh Nguyễn Công Danh làm Bí thư Đoàn Công an TPHCM

Giai đoạn 2012-2017, đoàn viên thanh niên Công an TPHCM (CATP) chiếm tỷ lệ 40,74% quân số toàn lực lượng CATP, sinh hoạt tại 46 cơ sở Đoàn trực thuộc và 24 Đoàn cơ sở Công an quận, huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đoàn CATP thường xuyên phát động, tổ chức các đợt hoạt động cao điểm nhằm tuyên truyền, chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Đảng, của ngành. Hàng năm, đều phát động chương trình “Nghĩa tình biên cương”, “Tuần lễ uống nước nhớ nguồn”, tổ chức các chương trình họp mặt truyền thống cán bộ Đoàn CATP các thời kỳ, hành trình đến với bảo tàng, địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công cách mạng, vận động “Mỗi đoàn viên thanh niên một ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”... Tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố” trong đoàn viên thanh niên CATP gắn với cuộc vận động “4 xây - 3 chống”, duy trì tổ chức tốt các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Công an Thành phố” hàng năm.

Bên cạnh đó, vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ CATP tiếp tục được phát huy hiệu quả và mang lại kết quả thiết thực thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu nhi và người dân thành phố.

Tinh thần xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị diễn ra sôi nổi gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do CATP phát động. Các cấp bộ Đoàn đã làm tốt công tác vận động, phát huy tính xung kích, tình nguyện lập công, phát huy năng lực, sở trường công tác với các công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn nghiệp vụ, như: “Tuổi trẻ CATP xung kích tham gia phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa bàn dân cư”, “Phòng ngừa tội phạm cướp giật trên đường phố”, “Xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, duy trì hiệu quả các đội hình thanh niên xung kích tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính... 100% cơ sở Đoàn trực thuộc xây dựng công trình, phần việc gắn với chuyên môn nghiệp vụ, xác lập, lựa chọn những nội dung khó, mới đê tập trung thực hiện góp phần hoàn thành đạt hiệu quả các chỉ tiêu công tác đề ra trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật.

Tuổi trẻ CATP quan tâm thực hiện tốt các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, học sinh khó khăn, xây dựng nhiều công trình thiết thực có giá trị kinh tế lớn, góp phần cùng với chính quyền chăm lo cho người nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Mặt khác, Đoàn CATP cũng làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện kỹ năng cho đoàn viên thanh niên, công nhân, sinh viên, học sinh, như: tập huấn kỹ năng tự vệ, đối phó với các tình huống nguy hiểm cho 4.500 học sinh, nữ thanh niên công nhân; kỹ năng bảo vệ tài sản cá nhân; kỹ năng điều khiển giao thông, sơ cứu người bị tai nạn giao thông...

Với tinh thần hành động “Tuổi trẻ Công an Thành phố xung kích - bản lĩnh - kỷ cương - thân thiện vì nhân dân phục vụ”, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới quyết tâm tập trung định hướng, thực hiện các hoạt động công tác đi vào chiều sâu.

Theo đó, tuổi trẻ CATP quyết tâm thực hiện một số chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2017-2022: 100% đoàn viên đăng ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; 100 cơ sở Đoàn trực thuộc CATP đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị; vận động trao tặng ít nhất 15 căn nhà đồng đội cho ĐVTN CATP; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 150.000 thanh thiếu niên và người dân; giới thiệu cho Đảng ủy CATP xem xét kết nạp 900-1000 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn CATP xác định khâu đột phá phải thực hiện là đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử trong ĐVTN CATP, trong đó trọng điểm là lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự - Phản ứng nhanh và Cảnh sát cơ động; đồng thời thực hiện hai công trình thanh niên: “Tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm trong học sinh, sinh viên và thanh niên công nhân”, “Tuổi trẻ CATP xung kích tham gia phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu tại đại hội, anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, nhiệt liệt biểu dương các phần việc, công trình mà tuổi trẻ CATP đã hoàn thành với kết quả rất cao. Anh Phạm Hồng Sơn mong muốn công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ CATP trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt, phát huy những thành quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục khẳng định truyền thống và niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân nói chung.

“Trong những năm tới TPHCM sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong tình hình mới, do đó công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn CATP sẽ có những yêu cầu cao hơn, phải tiếp tục đồng hành truyền cảm hứng, niềm say mê, tinh thần sáng tạo cho ĐVTN tại các đơn vị trong rèn luyện, chiến đấu, học tập, lao động. Bên cạnh đó cần phải tạo môi trường để thanh niên phát huy vai trò, trí tuệ của mình trong tham gia giải quyết các vấn đề của đơn vị”, anh Phạm Hồng Sơn phát biểu.

Tại đại hội, đại biểu tham dự đã bỏ phiếu bầu chọn được 19 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn Công an TPHCM nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành cũng đã tiến hành họp lần thứ nhất, bầu ra Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Công an TPHCM nhiệm kỳ 2017-2022.

Anh Nguyễn Công Danh trúng cử chức danh Bí thư; anh Đặng Văn Thắng và anh Võ Thanh An Bình là Phó Bí thư Đoàn Công an TPHCM nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngô Tùng