TPO - Trong hai ngày 21-24/4, Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham gia của các đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 40 nghìn ĐVTN Than Quảng Ninh – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Đây là đơn vị được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh chọn làm đại hội điểm.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội Ảnh: Xuân Tùng Tới dự Đại hội có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam Lê Minh Chuẩn; Bí thư Đảng uỷ, Phó TGĐ Than Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn. Đại hội Đoàn Thanh niên Quảng Ninh tổ chức trong hai ngày 20-21/4. Ảnh: Xuân Tùng Xung kích, sáng tạo phát triển kinh tế xã hội Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh Lê Hồng Sơn cho biết: Là đơn vị có số lượng đoàn viên chiếm 1/3 tổng số đoàn viên trong toàn tỉnh, Đoàn Thanh niên Thanh Quảng Ninh đã sáng tạo, đổi mới nội dung sinh hoạt Đoàn, hướng dẫn các chi đoàn xây dựng mô hình tổ chức đồng bộ, phù hợp với quy chế quản lý các đơn vị của Tập đoàn. Phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện rõ nét nhất trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Đặc biệt, phong trào Sáng tạo trẻ nổi bật trong thanh niên ngành than đã mang lại hiệu quả cao. Các chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội được tổ chức với nhiều nội dung phong phú mang lại hiệu quả cao… Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại đại hội Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Lê Hồng Sơn đề nghị, tuổi trẻ Than Quảng Ninh luôn giữ vai trò quan trọng, là cánh tay đắc lực trong tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo Tập đoàn toàn diện trên các mặt công tác. Đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn. Ông Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam phát biểu Phát biểu tại đại hội, ông Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn khẳng định, trong sự phát triển của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam có những đóng góp quan trọng của tuổi trẻ Tập đoàn, trong đó có hơn 40 nghìn cán bộ, ĐVTN Than Quảng Ninh. Thông qua hoạt động của Đoàn, nhiều cán bộ, ĐVTN được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tổ chức Đoàn đã có những đóng góp thiết thực và hiệu quả trong sự phát triển của Tập đoàn. Ông Lê Minh Chuẩn mong muốn: Tuổi trẻ Than Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong lao động, sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ĐVTN về truyền thống quê hương, đất nước, về truyền thống và những chủ trương của Tập đoàn, đơn vị; luôn là nòng cột trong các hoạt động văn hoá, thể thao, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, các hoạt động xung kích tình nguyện, tạo tính hướng thiện. Ông Lê Minh Chuẩn cho biết: Quan điểm của lãnh đạo Tập đoàn sẽ luôn quan tâm, tin tưởng, động viên, ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho thanh niên và tổ chức Đoàn, bởi vì hế hệ trẻ hiện nay sẽ chính là tương lại phát triển bền vững của Tập đoàn. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ Thanh Quảng Ninh, Công Đoàn Tập đoàn, cấp uỷ, chuyên môn, các đoàn thể trong hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đoàn thanh niên, coi đây là nhiệm vụ trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực và vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Bí thư Đảng uỷ, Phó TGĐ Than Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn Bí thư Đảng uỷ, Phó TGĐ Than Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn khẳng định: Đảng uỷ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh niên Than Quảng Ninh hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Xây dựng công trình, mô hình thanh niên làm chủ Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh nêu cao khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Than Quảng Ninh xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo vì sự phát triển bền vững Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”. Tuổi trẻ Than Quang Ninh đặt mục tiêu hàng năm có ít nhất 4 công trình thanh niên quản lý và tham gia quản lý; tất cả các đơn vị khối Hầm lò có mô hình đường lò sạch. Tất cả Đoàn cơ sở khối sản xuất có CLB Khoa học kỹ thuật trẻ, CLB Kỹ sư trẻ và xây dựng Tổ hỗ trợ sáng kiến cấp chi đoàn. Hàng năm có 50% người lao động thi thợ giỏi là ĐVTN; tất cả khối sản xuất trực cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, tất cả cán bộ ĐVTN được học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết của Đảng, của Đoàn và chiến lược phát triển của TKV. Các chi đoàn có tài liệu nghiệp vụ và tài liệu phục vụ sinh hoạt định kỳ (báo Tiền Phong, tạp chí TKV, sách nghiệp vụ Đoàn và các tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền). Giới thiệu và được Đảng kết nạp 3.800 đoàn viên ưu tú vào Đảng… Ngoài ra, tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh vì cộng đồng như: Hàng năm vận động ĐVTN hiến máu đạt từ 600 đơn vị trở lên; các hoat động hướng về biển đảo quê hương, thăm hỏi các gia đình chính sách, cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ nơi biên giới; duy trì mô hình “Trường – Phường – Doanh nghiệp trong việc quản lý chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng; cải tạo môi trường; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh nhiệm kỳ mới Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đại hội bầu anh Nguyễn Văn Quyết tiếp tục giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh nhiệm kỳ 2017-2022; bầu BCH gồm 27 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017-2022. Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ vừa qua. Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng trao tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tặng bằng khen cho tập thể Đoàn Than Quảng Ninh Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc vinh dự nhận bằng khen của T.Ư Đoàn