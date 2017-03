Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà đề nghị: Các cấp bộ Đoàn cần lựa chọn chương trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ địa phương, đơn vị để triển khai hiệu quả, thiết thực, mang tính bền vững, góp phần phục vụ đời sống nhân dân; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hoạt động Tháng thanh niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo ĐVTN, sự quan tâm của cả cộng đồng, nhất là các đơn vị trường học, đào tạo nghề, doanh nghiệp trong việc định hướng nghề nghiệp, chăm lo, hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp...

Theo kế hoạch, trong tháng thanh niên năm 2017, các cấp bộ Đoàn, tuổi trẻ Bắc Ninh phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn cấp xã, phường thành lập mới hoặc duy trì hiệu quả một mô hình “Tuyến đường văn minh”; tư vấn, hướng nghiệp cho 7 nghìn thanh niên, học sinh; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1 nghìn ĐVTN, bộ đội xuất ngũ; khám phát thuốc, tặng quà cho 1.500 đối tượng chính sách; xây dựng mới và sửa chữa 30km đường điện chiếu sáng công cộng trong chương trình ‘Thắp sáng đường quê”…

Ngay sau lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu cùng 1.500 đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa như: Trồng cây xanh trên tuyến Tỉnh lộ 279 đoạn từ thị trấn Phố Mới đến chợ Trì, xã Bồng Lai; tuyên truyền phát tờ rơi an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; tư vấn khám, cấp thuốc miễn phí cho 120 đối tượng chính sách; chương trình hướng dẫn lái xe an toàn; trưng bày tư liệu tuyên truyền với chủ đề “Hành trình tuổi trẻ Bắc Ninh với biển, đảo quê hương”…

Khám chữa bệnh miễn phí cho các cụ già gia đình chính sách xã hội

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và Công ty TNHH Canon Việt Nam phối hợp trao tặng 9km đường điện chiếu sáng công cộng trong chương trình “Thắp sáng đường quê” (tổng trị giá 200 triệu đồng) và 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Quế Võ.