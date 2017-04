Với các bản cover ca khúc nổi tiếng theo phong cách 'không giống ai', Kayla Nguyễn hiện là cô gái được giới trẻ Việt quan tâm, yêu mến.

Từ trang phục, thần thái đến giọng hát và phong cách biểu diễn của Kayla Nguyễn đều khiến dân mạng bật cười.

Kayla Nguyễn tên tiếng Việt là Nguyễn Thiện Như, 25 tuổi. Cha mẹ 9X đều là người Việt Nam, song cô được sinh ra và lớn lên ở thành phố Philadelphia, khu vực tiểu bang Pennsylvania - New Jersey, Mỹ.

Để dạy con biết và trân trọng ngôn ngữ mẹ đẻ, khi ở nhà, mẹ Kayla chỉ cho phép con dùng tiếng Việt. Bởi vậy, cô gái không những nói mà còn hát bằng tiếng Việt Nam khá tốt.

Những ngày gần đây, Kayla Nguyễn bất ngờ nổi tiếng trong cộng đồng mạng Việt nhờ bản cover hit What do you mean (của ca sĩ Justin Bieber) theo phong cách cải lương, thu hút 2,6 triệu lượt xem tại Facebook.

Phần lớn dân mạng không thể nhịn cười trước tạo hình 'bá đạo' gồm áo dài trắng, chiếc nón lá, kính râm cũng như cách hát nhấn nhá kết hợp gảy đàn tranh của 9X. Số lượng fan tại trang cá nhân của cô cũng tăng gấp đôi và hiện cán mốc gần 85.000.

Từng được gọi là 'bạn gái' Lệ Rơi

Kayla Nguyễn cho hay ý tưởng thực hiện video What do you mean phiên bản cải lương bất ngờ tới vào lúc nửa đêm.

Lúc đó, 9X hát thử và ghi âm lại. Cô không thể ngừng cười trước ý tưởng của mình, nhanh chóng thực hiện nó vào những ngày sau.

Đây không phải sản phẩm đầu tiên của Kayla. Cô gái bắt đầu đăng tải video tại kênh YouTube Vietglish Fun từ tháng 7/2014. Đến nay, 'gia tài' nhỏ của cô có 31 video, cùng hơn 35.000 fan.

'Tôi từng làm thông dịch viên nên có lần em gái Lindsey (tên tiếng Việt là Nguyễn Hoàng Uyên, 21 tuổi) thách đố dịch lời bài hát Oops I did it again của Britney Spears sang tiếng Việt, tôi thực hiện ngay. Con bé bật cười thích thú. Sau đó, tôi quay video, rồi chia sẻ tại YouTube', 9X nói về sự ra đời của kênh Vietglish Fun.

Sau sản phẩm thứ 2 có tên Milkshake, Kayla nhận được những yêu cầu chuyển ngữ lời bài hát đầu tiên từ Vietglisheners (fan của cô). Bởi vậy, ngay cả khi mệt mỏi trở về nhà sau ngày dài làm việc, Lindsey vẫn động viên chị gái chia sẻ video mới.

Kayla 'diễn sâu' trong video Hello (Adele) phiên bản tiếng Việt vào tháng 6/2016

Ở 11 sản phẩm đầu, Kayla duy trì phong cách Việt hóa lời các ca khúc nhạc Âu - Mỹ theo đúng nguyên tác. 9X cho hay mục đích của các video này không chỉ nhằm mang lại tiếng cười, mà còn khuyến khích người Mỹ gốc Việt học thêm ngôn ngữ quê hương.

Từ các video sau, cô gái 25 tuổi rất chịu khó làm mới kênh của mình bằng nhiều thể loại. Đó là chuyển lời ca khúc Việt Nam sang tiếng Anh như Qua cầu gió bay, Bốn chữ lắm, làm vlog, tự sản xuất MV hát rap, video hài.

Thậm chí, cô còn làm video bình luận về 'hiện tượng mạng' Lệ Rơi, bởi tò mò khi được nhiều người mệnh danh là bạn gái, em gái hay phiên bản nữ của nhân vật này.

Kayla Nguyễn chia sẻ thời gian hoàn thành một sản phẩm tùy thuộc vào thể loại.

Với phong cách cũ là phiên dịch trực tiếp trên nền nhạc, cô chỉ mất khoảng 2-3 tiếng để nghe nhạc, chế lời và quay. Do vậy, video nào cũng bị vấp. Song 9X cho đây là lợi thế vì người xem sẽ cảm thấy tự nhiên hơn.

Các video theo phong cách mới, được đầu tư hơn về bối cảnh, trang phục, cần 5-6 tiếng để có thể 'ra lò'. Bên cạnh đó, đôi khi đã có ý tưởng, nhưng Kayla cần nhiều tháng mới chuẩn bị lời bài hát và ghi hình.

Video What do you mean bị trì hoãn từ năm ngoái bởi cô không thu xếp được thời gian thực hiện.

'Sản phẩm tôi ưng ý và cũng mất nhiều công thực hiện nhất là Chi Kayla in the house. Phần nhạc, lời do tôi sáng tác, vũ đạo được 2 người bạn phụ trách và chúng tôi tập luyện trong 2 ngày', Kayla chia sẻ.

Rất thích được gọi là 'chị'

Kayla tiết lộ cô rất thích được gọi là 'chị Kayla' bởi em gái Lindsey không thích kêu cô như vậy. Mỗi lần có ai đó gọi là 'chị', 9X rất vui.

Cô gái lấy chính cách gọi tên này làm nghệ danh. Tên tiếng Việt - Thiện Như - được mẹ cô đặt theo nhân vật trong một phim truyền hình Trung Quốc.

Kayla từng trở về Việt Nam một lần lúc nhỏ, gần đây nhất là vào tháng 11/2012. Cô bộc bạch không ít lần nghĩ tới việc trở về đất nước hình chữ S để theo đuổi ước mơ làm phim và âm nhạc.

'Ban đầu, khán giả của tôi là người Mỹ gốc Việt. Nhưng giờ tôi nhận ra hầu hết fan của mình đều ở Việt Nam. Tôi rất vui và biết ơn các họ luôn ủng hộ, đón nhận các video của tôi', Kayla cho biết.

Chi Kayla in the house là video hiếm hoi cô gái người Mỹ gốc Việt khoe khả năng vũ đạo, bên cạnh hát ráp

Bật mí về chuyện tình cảm, 9X vui vẻ thừa nhận mình vẫn 'ế'. Mẫu bạn trai lý tưởng của cô là theo Thiên Chúa giáo giống mình, tốt bụng, hào phóng và 6 múi.

'Nếu anh ấy là người hài hước, chúng tôi có thể đùa vui cả ngày. Tôi cũng tò mò con của chúng tôi sẽ 'quậy' đến cỡ nào', cô nói.

Kayla cho hay nếu chàng trai Việt nào có đủ các điều trên, cô sẵn sàng nghĩ tới chuyện kết hôn.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Kayla tiết lộ với Zing.vn: 'Chắc chắn tôi sẽ thực hiện 2 video âm nhạc. Một trong đó sẽ có sự tham gia của mẹ tôi. Nhiều người yêu cầu ca khúc Shape of you (Ed Sheeran) và tôi đang suy nghĩ'.

Kayla dạy đếm số tiếng Việt bằng nhạc MV dạy phát âm con số trong tiếng Việt của 9X được nhiều người khen ngợi nhờ giai điệu bắt tai, cùng nội dung sáng tạo.