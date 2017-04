TPO - Dự án “60Days” với mục tiêu cải thiện chất lượng giáo dục, môi trường ngay tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã được nhóm bạn trẻ ICE giới thiệu tại sự kiện “Tuổi Trẻ: Gieo trí thức - Gặt tương lai”, diễn ra vào chiều 23/4 tại TPHCM.

Võ Tường An giới chia sẻ cùng bạn trẻ về những mục tiêu thiện nguyện mà ICE đã thực hiện và hướng đến trong thời gian sắp tới

Buổi gặp gỡ toàn những người trẻ ngay từ chính những người thực hiện chương trình cho đến diễn giả chia sẻ, và tất nhiên, hơn 500 người tham dự cũng là những bạn trẻ đến từ các các trường học trên địa bàn TPHCM.

Diễn giả khách mời gồm ca sĩ Hà Anh Tuấn, anh Nguyễn Hữu Trí - nhà sáng lập Trung tâm giáo dục Awake Your Power, chị Tống Khánh Linh (Helly Tống) - nhà sáng lập The Yên Concept và “cô bé hạt tiêu” Võ Tường An - người khai sinh mạng lưới International Catalysts for Empowerment (ICE) tại Việt Nam. Các diễn giả lần lượt chia sẻ và đối thoại với bạn trẻ về những giá trị mà mỗi người đóng góp cho cộng đồng xã hội, niềm hạnh phúc khi làm được những việc có ích và nhận lại những niềm vui.

Là diễn giả khách mời, ca sĩ Hà Anh Tuấn mang đến sự kiện câu chuyện về lòng biết ơn với những điều kiện tốt mà mỗi người nhận lấy

Song song với những câu chuyện nêu bật giá trị của hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, tại buổi gặp gỡ, các bạn trẻ thành viên ICE Việt Nam đã giới thiệu về dự án tình nguyện hè “60Days”. Dự án sẽ được triển khai tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong vòng 60 ngày liên tục. Khi đến đây, những tình nguyện viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực bằng tất cả tâm huyết và năng lực của những người trẻ.

Các diễn giả truyền đến bạn trẻ có mặt tại sự kiện những khát vọng đóng góp thiện nguyện cho cộng đồng xã hội

Hiện dự án đang trong giai đoạn tuyển thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình. Tất cả những tình nguyện viên sẽ phải tham gia dự án hoàn toàn tại đảo Lý Sơn trong vòng 60 ngày vào mùa hè này. Mọi chi phí ăn ở, đi lại của tình nguyện viên sẽ được dự án đài thọ.

Vào năm 2014, International Catalysts for Empowerment (ICE) chính thức được thành lập từ chương trình Học giả trẻ toàn cầu tại Đại học Yale (Yale Young Global Scholars) với sứ mệnh Hỗ trợ - Đồng Hành - Kết nối các thế hệ trẻ qua giáo dục.

Sau hơn 2 năm hoạt động, tính tới thời điểm hiện tại, ICE đã có mặt tại Texas (Mỹ), Ấn Độ, Hàn Quốc và Việt Nam. “Riêng tại Việt Nam, chúng tôi chia sẻ sứ mệnh này với các bạn trẻ đến từ nhiều tỉnh thành, hiện đang sinh sống tại TPHCM và Hà Nội để cùng xây dựng mạng lưới và khuyến khích các thành viên phát triển tư duy độc lập, cải tiến sáng tạo và thách thức những giới hạn của bản thân”, Võ Tường An, đồng sáng lập và điều hành mạng lưới ICE, nói.

Năm 2017, ICE Vietnam thực hiện dự án hè 60Days tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và dự án Tài năng trẻ tại tỉnh Đắk Lắk. “Chúng tôi định hướng kết nối và đưa các bạn trẻ đến với hành trình tìm và bắt tay vào những giải pháp để cải thiện các vấn đề về giáo dục, môi trường và văn hoá”, Tường An chia sẻ.

Võ Tường An tốt nghiệp trường THPT John Bapst Memorial, Mỹ, hiện đang thực hiện các dự án xã hội tại Việt Nam, trước khi trở lại Mỹ để theo học ngành Chính trị tại Đại học Stanford.

Hè năm 2014, Tường An tham gia chương trình Học giả trẻ toàn cầu tại Đại học Yale (Yale Young Global Scholars). Tại đây, An cùng 5 người bạn quốc tế đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận International Catalysts for Empowerment (ICE) với mục đích kết nối những học sinh với những nền tảng giáo dục khác nhau trên thế giới, rút ngắn lại khoảng cách trong xã hội.