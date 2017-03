TP - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017, tại Bến Tre, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp Bộ GD&ĐT, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Tập đoàn Suntory Holdings Limited (Nhật Bản) tổ chức lễ phát động Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2017.

Lớp học mẫu trong khuôn khổ Chương trình Mizuiku - Em yêu nước sạch.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cùng hơn 200 thầy cô giáo, cán bộ phụ trách thiếu nhi các huyện, thị, thành phố và hơn 1.300 học sinh tỉnh Bến Tre.

Ban tổ chức chương trình cho biết: Trong tiếng Nhật, “Mizu” có nghĩa là nước, “iku” là giáo dục. Mizuiku là một chương trình mang tính tuyên truyền giáo dục có ý nghĩa thực tế cao, tập trung vào việc giáo dục cho trẻ em về vai trò của tài nguyên nước trên trái đất, từ đó giúp các em đảm bảo an toàn vệ sinh nước và góp phần duy trì tài nguyên nước cho thế hệ mai sau. Dự án do Tập đoàn Suntory Holdings Ltd. (Nhật Bản) khởi xướng và triển khai tại Nhật Bản từ năm 2004. Việt Nam là đất nước đầu tiên ngoài Nhật Bản được Tập đoàn Suntory chọn để triển khai chương trình.

Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng Ban tổ chức Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2017, nhấn mạnh: “Nước sạch là nguồn tài nguyên quý, hiếm. Các nhà khoa học đã đưa ra dự đoán trong vòng một thập kỷ tới có khoảng 4 tỷ người sẽ không có nước sạch để dùng ít nhất một tháng mỗi năm. Tuy vậy, hàng ngày chúng ta vẫn đang vô tình làm cho nó ít hơn bằng cách sử dụng lãng phí nước và làm ô nhiễm nguồn nước. Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” sẽ giúp các em thiếu nhi nói riêng, các thầy cô giáo và lan truyền tới các bậc phụ huynh, cộng đồng nói chung ý thức hơn với trách nhiệm chung tay bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của chúng ta”.

Tại lễ phát động, ông Naiki Kenji, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Truyền thông của tập đoàn Suntory cho biết: “Chúng tôi mong rằng Mizuiku sẽ tác động tích cực tới các em học sinh tiểu học ở Việt Nam - những mầm non tương lai tuy nhỏ bé nhưng đóng vai trò tiên quyết trong công tác bảo vệ môi trường hôm nay và mai sau, như dự án đã phát huy hiệu quả tại Nhật Bản”.

Trong buổi học đầu tiên tại lễ phát động, các em học sinh trường Tiểu học Bến Tre được xem triển lãm tranh ảnh, phim hoạt hình ngắn…truyền tải những thông điệp thiết thực và hữu ích về tình trạng khan hiếm nước sạch trên thế giới và tại Việt Nam; thấy được tầm quan trọng của tài nguyên nước sạch đối với cuộc sống, cũng như những chia sẻ hiệu quả để bảo vệ bản thân trước những hiểm họa khôn lường từ ô nhiễm nguồn nước.

Trước đó, năm 2015-2016, chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” đã tổ chức hơn 400 lớp học cho khoảng 5.000 học sinh hiểu về tài nguyên nước; 16 Ngày hội nước cho hơn 7.700 học sinh; xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, hệ thống lọc nước tại 16 trường tiểu học… Dự án năm 2017 sẽ có sự tham gia của 30 trường tiểu học tại Bắc Ninh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Bến Tre với hoạt động chính là tổ chức giảng dạy cho học sinh khối 3, 4 để giáo dục môi trường về chủ đề nước theo giáo án của chương trình Mizuiku, gồm: Các loại nước, vòng tuần hoàn nước; vai trò của nước trong cuộc sống; vấn đề của nước hôm nay và tác động của những vấn đề nước đối với cuộc sống; xây dựng thói quen tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường; thực hành thí nghiệm lọc nước...