Khoảnh khắc đăng quang của Cao Bá Hưng tại Sing My Song 2016. Ảnh: Nguyễn Thành.

Sing My Song - Bài hát hay nhất mùa đầu tiên vừa kết thúc tối 22/1 với ngôi vị quán quân thuộc về thí sinh Cao Bá Hưng (đội HLV Đức Trí).

Sau khi đăng quang, thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết cho biết anh không nghĩ trước đến kết quả cũng như không chuẩn bị tâm lý cho chiến thắng. Do đó, thành quả của ngày hôm nay theo anh nhận xét là có yếu tố của sự may mắn.

“Tôi nghĩ chiến thắng của tôi cũng có một chút đến từ may mắn. Tôi không dám tự nhận mình đủ khả năng bởi vì tuổi nghề của mình vẫn còn rất ít nhưng nếu nhận xét khách quan hơn thì do tôi được mọi người yêu mến. Bên cạnh đó, tôi nghĩ mình cũng có một chút khác biệt so với các thí sinh khác đó chính là mang thơ ca, nhạc cụ dân tộc vào trong âm nhạc." - Cao Bá Hưng chia sẻ sau giờ phút đăng quang.

Nói về những thông tin cho rằng mình dựa dẫm vào gia đình gia thế và có gốc gác, mối quan hệ lớn, chàng trai 18 tuổi chia sẻ từng rất buồn vì nhiều lời bình luận không hay của khán giả. Tuy nhiên, với chiến thắng này, anh sẽ cố gắng để chứng minh mình có khả năng thật sự. Anh cũng khẳng định: “Tôi sẽ thể hiện mình là một nghệ sĩ chứ không phải là cháu nội của một danh nhân”.

Trước những ý kiến đánh giác các sáng tác của anh bị giảm sức hút và chất lượng khi vào sâu trong các vòng trong, chàng trai trẻ bác bỏ. Anh nói: “Tôi nghĩ nhận xét đó cũng chưa đúng lắm. Tuy nhiên, mỗi người có một quan điểm và gu âm nhạc riêng. Với quan điểm của tôi thì âm nhạc chỉ có ‘hay’ và ‘không hay’ chứ không có ‘hay hơn’ và ‘không hay hơn’”.

Bá Hưng khẳng định không dựa dẫm vào gia thế của gia đình. Ảnh: Windy.

Sau quá trình tham gia Sing My Song, Cao Bá Hưng chia sẻ được học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều nhờ sự giúp đỡ của huấn luyện viên cũng như các thí sinh khác.

Bên cạnh đó, anh hy vọng sau khi đăng quang sẽ có cơ hội được hợp tác cùng những nghệ sĩ tiền bối, khiến chất lượng sản phẩm âm nhạc của mình ngày càng tốt hơn cũng như đến gần hơn với khán giả.

Với giải thưởng 300 triệu đồng, học trò Đức Trí cho biết anh sẽ dùng để đầu tư cho sản phẩm của mình. Ngoài ra, do là người theo đạo Phật nên anh sẽ ưu tiên việc làm từ thiện. Anh nói: “Điều đó giúp tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn trong tâm hồn”.

Ngoài nhạc sĩ Đức Trí, Bá Hưng bày tỏ mong muốn được song ca cùng Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Ảnh: Windy.

Trong tương lai, ngoài việc sáng tác cho mình, anh cũng sẵn sàng viết các ca khúc cho những nghệ sĩ khác với tiêu chí “chất lượng hàng đầu”. Đặc biệt, Cao Bá Hưng tự nhận mình là một Sky (tên gọi fan của Sơn Tùng) chính hiệu nên mong muốn được song ca cùng Sơn Tùng M-TP. “Tôi rất thích chất liệu âm nhạc của Sơn Tùng và đặc biệt hâm mộ cách anh ấy làm cho mọi người đón nhận sản phẩm âm nhạc của mình”, Hưng nói.

Bên cạnh các kế hoạch âm nhạc, Cao Bá Hưng mong muốn có một tấm bằng đại học khác nghề, anh dự định chọn theo học ngành công nghệ thông tin. Ngoài ra, “cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát” cũng có ước nguyện xuất bản tập thơ của riêng mình.