CEO Viettel: Muốn thay đổi điều gì đó, hãy thắt chặt dây giầy và tiến bước!

Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy những điều ấy từ dự án OCS, dự án nghiên cứu sản xuất hạ tầng mạng viễn thông, dự án sản xuất ra chiếc điện thoại bảo mật, dự án bảo vệ khách hàng trên không gian mạng. Nhưng chúng ta, các bạn trẻ của Viettel đã làm được. Dù để đi đến kết quả cuối cùng, không ít lần các bạn phải đối mặt với thất bại, bế tắc.

Nhưng chính sức mạnh của tuổi trẻ Viettel mà tôi đã nói ở trên, đó là sự sáng tạo, dám dấn thân, không ngại khó và luôn ngập tràn khát vọng của các bạn đã khiến những dự án tưởng như không tưởng, ít nhất là với người Việt Nam, trở thành hiện thực.

Đã và sẽ còn nhiều những thách thức tương tự, thách thức cả về mức độ khó khăn, thách thức cả về tuổi đời và kinh nghiệm của những người tham gia những dự án đầy tham vọng, thách thức cả về niềm tin dành cho người Viettel trong mỗi công việc chúng ta lựa chọn.

Tôi rất thích câu chuyện ngụ ngôn về con bươm bướm. Trước khi trở thành một con bươm bướm, con ngài cần một quá trình đủ dài để đủ sức khoẻ phá vỡ cái kén chật chội. Có người, vì muốn giúp đỡ con ngài đã dùng tay tách cái kén hộ nó. Nhưng kết quả là họ lại có một con bươm bướm tật nguyền vì đôi cánh quá yếu.

Hóa ra, cái kén cứng là vì có lý do, nó tạo môi trường bắt buộc để con bướm non phải liên tục vận động, liên tục nỗ lực.Chỉ nhờ có thế, đôi cánh của nó mới đủ cứng cáp, đủ to rộng để có thể bay lượn trên bầu trời khi ra khỏi kén.

Ở Viettel, chúng ta có quyết tâm, có khát vọng và thậm chí coi đó là trách nhiệm cần phải làm với người trẻ để giúp con ngài phải được sinh ra khoẻ mạnh. Chúng ta tạo ra thách thức, chúng ta đặt ra những mục tiêu cao, chúng ta khó tính với sản phẩm của mình để mỗi người trưởng thành nhanh hơn, bộc lộ năng lực của mình rõ nét hơn. Bởi cá nhân tôi và đội ngũ ban lãnh đạo Tập đoàn luôn tin tưởng, 90% năng lực trong mỗi người còn đang ngủ. Cần phải có những nhân tố đánh thức nó dậy.

Cũng giống như con ngài, nếu không có vỏ kén đủ dày, đôi cánh của nó sẽ không đủ cứng. Nếu không có cái kén chật chội, sức bật của nó sẽ không đủ mạnh. Nếu như cái kén không là môi trường khắc nghiệt, con ngài sẽ mãi nằm yên trong tổ kén yên ấm và không bao giờ dám rời xa.

Bởi vậy, hơn lúc nào hết, Viettel luôn tự hào vì mình đã tạo ra được một môi trường đủ khắc nghiệt để bất kỳ ai đi qua tổ chức này, khi nhìn lại đều thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.