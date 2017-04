TPO - Diễn giả đến từ các tập đoàn công nghệ, khởi nghiệp, nhà tuyển dụng đã chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Với chủ đề “Nền tảng hôm nay – Vững bước tương lai”, đông đảo sinh viên tham dự sự kiện Open Camp tại làng phần mềm FPT Hòa Lạc (Hà Nội) và Tân Thuận (TPHCM), đã được nghe các diễn giả đến từ các tập đoàn công nghệ (FPT, Uber), startup (Sendo), công ty về tuyển dụng (Navigos) chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn và định hướng nghề nghiệp; được trang bị những kiến thức nền tảng về công nghệ và kỹ năng mềm để phục vụ cho học tập cũng như trong công việc.

Tham gia chương trình còn có những sinh viên xuất sắc nhất của cuộc thi lập trình xe không người lái – Cuộc đua số do Tập đoàn FPT tổ chức.

Chia sẻ tại chương trình, nhiều khách mời cho biết trong quá trình tham gia tuyển dụng ứng viên, đã gặp không ít bạn trẻ lựa chọn con đường không phải thế mạnh của bản thân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng bộ phận tuyển dụng ngành ICT - Navigos Search Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng bộ phận tuyển dụng ngành ICT - Navigos Search Hà Nội cho biết: Các bạn còn trẻ thì có thể thử các cơ hội. Tuy nhiên, cần cân nhắc để tránh việc đi sai đường, biết được điểm mạnh của bản thân, chẳng hạn kỹ năng về lãnh đạo chưa tốt, truyền đạt chưa tốt nhưng vẫn quyết định trở thành Project Manager dễ dẫn tới thất bại. Theo bà Hương, các bạn trẻ có thể lựa chọn một công ty có mức lương thấp một chút, nhưng có nhiều cơ hội để học hỏi, đào tạo…

Bên cạnh đó, bà Hương cũng đã cung cấp cho sinh viên bức tranh tổng quát về xu huớng tuyển dụng trong ngành CNTT hiện nay và những kỹ năng mà các công ty công nghệ thường yêu cầu đối với các ứng viên.

Theo báo cáo (Q1/2017 của Navigos Search), IT là top 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất hiện nay. Mỗi năm nhu cầu nhân lực IT là 80-100.000/năm, trong khi đó số sinh viên tốt nghiệp chỉ 30.000. Hà Nội, TPHCM đang là 2 thành phố có nhu cầu tuyển dụng IT cao nhất.

Tiến sỹ Bùi Kiên Cường – Kiến trúc sư giải pháp của FPT Software

Chia sẻ về lựa chọn lĩnh vực theo đuổi, TS Bùi Kiên Cường – Kiến trúc sư giải pháp của FPT Software cho rằng: Điều quan trọng nhất là luôn luôn học hỏi. Nghề nào mà học đến đỉnh cao đều sẽ được đãi ngộ xứng đáng. Các bạn cần đặt ra mục tiêu và quyết tâm theo đuổi. Nếu muốn trở thành chuyên gia phải đi chuyên sâu vào lĩnh vực đó, đặc biệt là sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Tại sự kiện, bà Phạm Trang Phương Dung – Giám đốc Uber TP Hồ Chí Minh cũng chia sẻ với các bạn trẻ về mô hình kinh doanh mới mẻ mang tính đột phá của Uber tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, ông Trần Hải Linh – Tổng giám đốc Cty Sen Đỏ đã chia sẻ bí quyết khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử và làm thế nào để có chỗ đứng trên thị trường trước sự tham gia ồ ạt của doanh nghiệp nước ngoài.