Chuyện chép ở Cuba

TP - Tôi nghĩ mình yêu Cuba lắm. Từ rất lâu rồi. Có thể từ cái thuở đọc những câu thơ Tố Hữu: “Anh viết cho em tự đảo này / Cuba hòn đảo lửa, đảo say / Ở đây say thật, say trời đất / Sóng biển say cùng rượu mật say…”. Cũng có thể từ cái lần thấy những hình ảnh oai hùng và lãng mạn của các tư lệnh Fidel và Che Guevara. Cũng có thể khi đọc đến câu nói của Fidel: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”… Cứ nghĩ tình yêu của mình và cả của người Việt nói chung với một đất nước bạn bè, một nhân dân anh em như Cuba là đã ở mức cao nhất rồi. Nhưng đến nơi mới thấy bạn yêu mình có khi còn hơn thế.