TPO - Một nữ du khách đến từ TPHCM đã “tố” trên Facebook rằng chỉ ăn 2 tô miến gà ở Chợ đêm Đà Lạt bị “chém” gần 700.000 đồng. Thông tin này khiến dân mạng xôn xao.

Một góc Chợ đêm Đà Lạt.

Ngày 27/6, Công an thành phố Đà Lạt cho biết qua tiến hành xác minh cho thấy thông tin du khách bị “chặt chém” 700 ngàn đồng khi ăn 2 tô miến là không đúng sự thật.

Chiều tối 19/5, hai du khách đến ăn tại quán miến gà không biển hiệu tại cầu thang La Tulipe (Chợ đêm Đà Lạt). Đến ngày 22/5, qua tài khoản Facebook CTr, nữ du khách phản ánh ăn hai tô miến mà bị tính 700.000 đồng, còn mắc hơn nhà hàng sang trọng.

Thông tin này lan nhanh trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt like và chia sẻ, đa số bày tỏ thái độ bức xúc trước việc du khách bị “chặt chém”.

Công an thành phố Đà Lạt đã xác định chủ quán miến gà nói trên là bà Đặng Thị Chi Tuyết (59 tuổi). Tại cơ quan công an, bà Tuyết tường trình: hai người khách nói trên đã kêu 2 tô miến, 1 đĩa gà hơn 1/2 con, 3 bộ lòng gà non, sau đó kêu thêm 10 trứng non, 2 lon bia Heineken, do đó bà mới tính tổng số tiền là 670 ngàn đồng.

Công an cũng đã liên lạc với nữ thực khách và là chủ tài khoản Facebook CTr đề nghị hợp tác làm rõ vụ việc. Chị tên là T.T.T.Tr, 28 tuổi, trú tại quận 7, TPHCM. Qua điện thoại, ban đầu chị Tr nói cùng người bạn ăn 2 tô miến và 1 đĩa thịt gà.

Đến ngày 29/5, chị Tr gửi tường trình qua email đến Công an phường 1 (Đà Lạt), trong đó có nêu đã cùng người bạn kêu 2 tô miến gà, 1 đĩa thịt gà khoảng 1/2 con cùng bộ lòng gà và 2 lon bia Heineken.

Công an Đà Lạt đã báo cáo vụ việc với UBND thành phố Đà Lạt, khẳng định thông tin phản ảnh qua Facebook của chị Tr là không chính xác, mâu thuẫn với tường trình chị đã gửi cơ quan công an, ảnh hưởng không tốt đến khu vực ẩm thực Chợ đêm Đà Lạt.