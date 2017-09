'Cùng tôi đến trường' với học sinh vùng lũ Mù Cang Chải

Tham dự có Bí thư T.Ư Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Văn Khánh.

Kim Nọi là một trong những địa phương của huyện Mù Cang Chải chịu thiệt hại nặng nề bởi lũ quét và sạt lở trong những ngày đầu tháng 8 mới đây. Nhiều gia đình học sinh bị mất nhà cửa, tài sản; học sinh đã tử vong trước thềm năm học mới.

Nhiều cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học cũng bị ảnh hưởng, hư hại. Vượt qua khó khăn, cán bộ giáo viên nhà trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Kim Nọi đã kịp thời tu sửa cơ sở vật chất hư hỏng, vệ sinh trường lớp để đón học sinh ra lớp, ở bán trú; cũng như đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho khai giảng năm học mới; huy động học sinh ra lớp đầy đủ. Trong sáng 5/9, đông đảo phụ huynh học sinh đã đưa các em đến khai giảng đón năm học mới.

Đông đảo học sinh đến dự khai giảng

Quyền hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Kim Nọi, Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết: Năm 2017-2018, nhà trường có 12 lớp với tổng số 384 học sinh, trong đó 248 học sinh bán trú, tăng 26 em so với năm học trước. Cấp THCS có 4 lớp, 121 học sinh (tăng 17 học sinh so với năm học trước); cấp Tiểu học có 8 lớp, 263 học sinh (tăng 1 lớp, 12 học sinh so với năm học trước).

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết: Chương trình “Cùng tôi đến trường” là một trong những hoạt động sẻ chia của tuổi trẻ cả nước hướng tới giáo viên, học sinh vùng cao Mù Cang Chải mới chịu thiệt hại lũ quét cách đây một tháng. Qua đó, động viên giáo viên và học sinh phát huy tinh thần vượt khó, thi đua dạy tốt, học tốt trong năm học mới.

Chương trình “Cùng tôi đến trường” đã tặng quà, học bổng, đồ dùng học tập và trao tặng kinh phí 200 triệu đồng xây dựng công trình “Nhà bán trú cho em” cho học sinh Tiểu học và THCS xã Kim Nọi; tặng quà cho học sinh gồm quần áo, sữa…; 80 bộ bàn ghế mới trị giá 40 triệu đồng; tặng 1 bộ trống Đội và 300 bộ sách giáo khoa tặng cho Liên đội Nhà trường; trao tặng 124 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng).



Xuân Tùng