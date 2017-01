TP - Sáng 14/1, tại tỉnh Bình Dương, Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình giao lưu họp mặt giữa cán bộ Thành Đoàn các thời kỳ với nhân dân vùng căn cứ cách mạng “Tam giác sắt” (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Nguyên Ủy viên BCT, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng đông đảo ba má phong trào, cựu cán bộ kháng chiến các thời kỳ ở vùng căn cứ Thành Đoàn về tham dự chương trình gặp mặt nhân dịp mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

Dịp này, Thành Đoàn TPHCM đã tặng nhiều phần quà đến các cô chú, ba má phong trào, các cựu cán bộ kháng chiến như một lời cám ơn sâu sắc đối với những người đã một thời đùm bọc, sẻ chia cùng Thành Đoàn trong những thời điểm đạn bom khói lửa.

* Cũng trong sáng cùng ngày (14/1), đoàn công tác TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, tặng quà dịp đầu Xuân đến hai Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã An Tây, huyện Bến Cát (Bình Dương). Đoàn đã đến thăm Mẹ Phạm Thị Vấn (85 tuổi) và Mẹ Nguyễn Thị Nghiêm (106 tuổi) ngụ tại ấp Lồ Ồ, xã An Tây.