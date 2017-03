TPO - Xuất phát từ những phản hồi của đoàn viên, thanh niên liên quan đến các lĩnh vực giám sát kinh tế, xã hội, chính sách pháp luật; chương trình vay vốn, công cuộc chống thực phẩm bẩn...sáng ngày 18/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên tỉnh này để giải đáp nguyện vọng của tuổi trẻ.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, TUV, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho biết: “Nhằm tạo điều kiện để thanh niên nắm bắt những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác phát triển thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chính là lý do để Đoàn ĐBQH và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại hôm nay”.

Việc Đoàn ĐBQH tham gia giám sát tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm – được xem là đang nóng trên địa bàn Nghệ An và một số vấn đề về kinh tế, công trình giao thông, giải quyết đơn tư tố cáo và quan trọng hơn là chính sách vay vốn kinh doanh trong thanh niên địa phương này... Hiện nay nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh của Thanh niên là rất lớn, tuy nhiên nguồn lực để Thanh niên vay vốn hiện nay còn rất hạn chế... là những thắc mắc muốn gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh này của đoàn viên Mai Chí Tiến, Phó bí thư Đoàn trường THPT Thanh Chương, huyện Thanh Chương hỏi.

ĐBQH Nguyễn Thanh Hiền nhấn mạnh: “Theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó dự án luật có nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các chương trình này chắc chắn sẽ hỗ trợ, khuyến khích thanh niên phát triển kinh tế, phát triển sản xuất...”.

Trước thực trạng về vệ sinh an toàn thực phảm đang có thể gọi là nóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay, chính sách giám sát và thời gian giám sát của Quốc hội về vấn đề này cũng được rất nhiều thanh niên Nghệ An quan tâm, gửi gắm.

Đại biểu Trần Văn Mão, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An (ĐBQH khóa 14) cho biết, trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 18/01/2017, Đoàn giám sát của Quốc hội đã về làm việc tại Nghệ An, đi thị sát một số cơ sở giết mổ gia súc tập trung, một số chợ đầu mối và cơ sở sản xuất rau sạch. Kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát đang hoàn chỉnh báo cáo để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong đó đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất về giải pháp và chính sách nhằm khắc phục tình trạng mất an toàn thực phẩm hiện nay.