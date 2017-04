Với slogan: “I can sing, you can sing, we can sing. So, Let’s Sing”, cuộc thi LET’S SING là dịp để nhiều giọng hát sinh viên ca vang gửi tới đến khán giả.

LET’S SING là cuộc thi âm nhạc không chuyên dành cho sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội, do Liên chi đoàn Pháp luật Hình sự - Pháp luật Quốc tế - Pháp luật Thương mại Quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức. Cuộc thi có slogan “I can sing, you can sing, we can sing. So, Let’s Sing”, cuộc thi là cơ hội cho các bạn sinh viên mang giọng hát của mình đến với mọi người. Thầy Lê Đình Quyết - Đại diện BTC chương trình cho biết: “Tôi hy vọng LET’S SING là cơ hội để các bạn trẻ dù đã hay chưa từng đứng trên sân khấu đều thể hiện niềm đam mê âm nhạc của mình. Đồng thời qua đây, tôi cũng hy vọng đây là sân chơi để các em sinh viên toàn Thủ đô gặp gỡ giao lưu và học hỏi lẫn nhau". Nhiều bạn sinh viên đã đến đăng ký tham gia dự thi Nhiều bạn sinh viên đã đến đăng ký tham gia dự thi Cuộc thi năm nay thu hút được sự quan tâm của nhiều trường đại học nổi trội trong các hoạt động nghệ thuật như: ĐH Kinh tế Quốc Dân, ĐH Ngoại Thương, Học viện Tài Chính,… Cuôc thi chia làm 2 vòng, gồm: Sơ khảo và chung khảo. Ngoài ra, còn có đêm nhạc Du ca từ thiện.