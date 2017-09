Đi viện khám bệnh, nữ công nhân nghèo không tham của rơi

Trước đó, chị Phạm Thị Thu Loan (32 tuổi, trú xã Phú Hồ, Phú Vang) bất ngờ nhặt được một chiếc ví khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện huyện Phú Vang. Đồng cảm với những gánh nặng chi phí đối với những ai mắc bệnh phải vào viện chữa trị, chị Loan không mảy may nảy lòng tham, mà nhanh chóng trình báo lãnh đạo bệnh viện để tìm cách trả lại cho người mất.

Lãnh đạo bệnh viện cùng đại diện các phòng ban chức năng tiến hành kiểm tra tài sản trong ví, với gần 13 triệu đồng tiền mặt, 2 sợi dây chuyền vàng, 2 chiếc nhẫn, 1 chiếc vòng tay, 1 đôi khuyên tai và 1 cái tượng.

Trong ví còn có chìa khóa xe máy và tờ vé số do Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Vinh An (Phú Vang) phát hành.

Lãnh đạo bệnh viện mời Công an huyện Phú Vang đến bàn giao số tài sản và để xác định người đánh rơi. Bằng nghiệp vụ, công an xác minh được anh Trương Văn Hóa (ngụ xã Vinh An) là chủ nhân của số tài sản trên.

Anh Hóa cho biết, đây là toàn bộ tài sản mà gia đình tích cóp từ trước đến nay. Khi đi viện chữa bệnh, vì không yên tâm cất ở nhà, nên anh Hóa mang theo bên người và vô tình đánh rơi.

Được biết, chị Loan - người nhặt của rơi có giá trị lớn này, là công nhân may mặc, kinh tế gia đình khó khăn, nhưng không mảy may tham lam số tài sản không do mình làm ra bằng mồ hôi, công sức.

Ngọc Văn