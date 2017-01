Theo truyền thống của người Việt Nam, lì xì hay còn gọi là mừng tuổi là cách mà người trao cầu chúc người nhận gặp may mắn, phát đạt vào dịp đầu năm mới.

Đã từ rất lâu, lì xì đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày Tết, những phong bao đỏ được trao nhau với nhiều ý nghĩa sâu xa và tốt đẹp của hy vọng và sự may mắn trong năm mới. Và người được nhận lì xì luôn tin rằng những phong bao này sẽ đem lại hạnh phúc và tài lộc trong suốt cả năm. Ý nghĩa của một chiếc bao lì xì không nằm ở giá trị vật chất mà chính là ở những thông điệp mà nó muốn gửi gắm tới người được nhận, là biểu trưng cho một năm mới tốt đẹp và sung túc.

Theo thời gian, cách đón Tết nay và Tết xưa đã có ít nhiều thay đổi, nhưng tục lệ này vẫn sẽ luôn được gìn giữ và trở thành một phần không thể thiếu trong dịp Tết của người Việt Nam. Lì xì không có nghĩa chỉ người lớn mừng tuổi con cháu mà còn là con cháu mừng tuổi cha mẹ, ông bà. Không chỉ lì xì giữa người thân trong gia đình, mà mọi người đều có thể lì xì cho bạn bè, cho những người thân quen; không chỉ trao nhau những phong bì đỏ mà còn trao nhau những món quà độc đáo và sáng tạo thay cho những lời chúc may mắn và thịnh vượng trong không khí tưng bừng rộn rã của những ngày đầu năm mới.

Góp thêm những màu sắc sinh động của tục lì xì, Tết năm nay, Lazada tạo nên bất ngờ với chương trình đặc biệt “Xủ quẻ” may mắn đầu năm với nhiều phần lì xì hấp dẫn cho người chơi, và giúp người chơi gửi lì xì cho bạn bè người thân những quẻ may mắn để cùng nhau “Xủ quẻ” đầu năm cùng Lazada.

Từ ngày 9/1/2017 đến ngày 13/1/2017, khi tham gia mua hàng tại Lazada với giá trị đơn hàng từ 800.000 VNĐ, người mua chỉ cần nhập mã “NHANLIXI” là sẽ nhận ngay phần lì xì may mắn giảm giá ngay trên món hàng vừa mua. Không những thế, người mua hàng còn nhận được thông báo mã tham gia chương trình “Xủ quẻ” rút thăm may mắn để có cơ hội nhận được “bao lì xì” khủng đón Tết từ Lazada.

Không những thế, Lazada còn mang đến phong cách lì xì mới độc đáo khi người tham gia “Xủ quẻ” có thể gửi lì xì cơ hội được rút thăm “Xủ quẻ” cho bạn bè, như một cách được thể hiện tình cảm, sự hy vọng vào một năm mới ấm áp, an lành và gặp thật nhiều may mắn. Chỉ cần đăng ký tham gia “Xủ quẻ” và gửi thông tin chương trình cho bạn bè qua địa chỉ mail của người nhận. Khi người nhận đồng ý tham gia và click vào đường dẫn của chương trình, điền đầy đủ thông tin theo quy định thì ngay lập tức sẽ nhận được mã tham gia chương trình “Xủ quẻ” may mắn cùng Lazada mà không cần phải qua bước mua hàng.

Với hình thức này, mọi người đều có thể lì xì cho nhau những mã “Xủ quẻ” để có cơ hội nhận được những bao lì xì hấp dẫn từ Lazada trước thêm năm mới. Có thể xem đây như một cách “lì xì số” độc đáo và sáng tạo, không chỉ trao tặng những điều may mắn mà còn mang thêm nhiều niềm vui cho bạn bè và những người thân yêu.

Ba người chơi may mắn sẽ đươc công bố ngày 8/2/2017, và sẽ trở thành chủ nhân của “bao lì xì” hấp dẫn gồm 3 bộ nhà mới đón Tết từ Lazada, như một lời cầu chúc một năm phát tài phát lộc.

Hãy nhanh tay truy cập Lazada để nhận ngay lì xì hấp dẫn khi mua hàng, tham gia chương trình “Xủ quẻ” may mắn, cũng như tạo nên bất ngờ cho bạn bè với những phần lì xì thú vị trong những ngày giáp Tết. Để qua đó, moi người có thể cùng trao nhau những tình cảm, những lời chúc thịnh vượng và cùng nhau tận hưởng những giây phút vui vẻ với chương trình “Xủ quẻ” của Lazada trong dịp năm mới này.

Chi tiết xem tại www.lazada.vn