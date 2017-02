TP - Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhiều bạn trẻ phải đón xuân trong phòng cấp cứu do uống quá nhiều rượu, bia gây tai nạn giao thông.

Tuấn phải cắt bỏ 1 chân

Đón giao thừa ở viện

Khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán tấp nập bệnh nhân vào cấp cứu vì tai nạn giao thông (TNGT). Tại khu điều trị nội trú, nạn nhân Tuấn (16 tuổi) rơi vào hôn mê sâu. Ngồi bên giường bệnh, mẹ Tuấn - chị Linh (41 tuổi, quê Yên Minh, Hà Giang) mắt thâm quầng, mệt mỏi. Tuấn bị TNGT từ 24/1/2017 (tức 27 Tết).

Chị Linh cho biết, Tuấn là đứa con trai duy nhất của gia đình. Dù đang là học sinh, nhưng mấy ngày nghỉ Tết, Tuấn thường xuyên tụ tập uống rượu bia với bạn bè. Ngày 27 Tết, khi điều khiển xe máy tốc độ cao, có men rượu trong người, gặp đoạn đường xấu, nhiều cát Tuấn bị ngã chấn thương nặng ở chân. “Lúc hay tin cháu say rượu rồi gây tai nạn tôi vừa thương vừa giận con. Đây là cái Tết buồn nhất của tôi vì chạy vạy cùng con hết bệnh viện này đến bệnh viện khác”, chị Linh khóc kể.

“Quá sốc khi phải cắt một bên chân, cháu chẳng nói chuyện với ai. Tối cháu luôn kêu đau, còn ngày chỉ biết nằm im khóc. Thương con khóc hết cả nước mắt”. Chị Linh, mẹ bệnh nhân Tuấn

Chị Linh cho biết, sau tai nạn, Tuấn được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Sau 8 ngày điều trị, bác sỹ thông báo chân Tuấn bị hoại tử. Gia đình vay mượn đưa Tuấn chuyển lên Bệnh viện Việt Đức với hy vọng “còn nước còn tát”.

Nhập viện, Tuấn phải cắt bỏ một chân. “Quá sốc khi phải cắt một bên chân, cháu chẳng nói chuyện với ai. Tối cháu luôn kêu đau, còn ngày chỉ biết nằm im khóc”, chị Linh buồn nói.

Cũng gặp tai nạn trong ngày 28 Tết, nhưng Hương (23 tuổi, quê Nam Định) may mắn hơn. Dù chưa thể đi lại, nhưng Hương tỉnh táo và có thể nói chuyện. Hương kể, khoảng 10h tối ngày 28 Tết, sau bữa tiệc tất niên ở công ty, trời khuya, Hương không đi xe máy về mà nhờ một đồng nghiệp chở. Người bạn đèo Hương lại quá chén nên xảy ra tai nạn.

Sau tai nạn, phần đùi của Hương bị gãy và khuôn mặt đầy sẹo. Người bạn đi cùng cũng bị thương nặng phải vào viện cấp cứu. “Điều mình ăn năn nhất là nhờ người uống rượu chở về. Vì mình bị tai nạn, mà cả nhà mất Tết. Người thân phải đón giao thừa trong bệnh viện để trông nom”, Hương nói.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức, thời điểm trực Tết luôn là quãng thời gian căng thẳng và áp lực nhất bởi số lượng bệnh nhân cấp cứu tăng hơn ngày thường. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 150-250 bệnh nhân/ngày. Đa số bệnh nhân nhập viện do TNGT đều có nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép. “Phần lớn các ca cấp cứu do tai nạn vào dịp Tết có nguyên nhân từ say rượu, bia gây ra và hầu hết trong tình trạng rất nặng như: đa chấn thương sọ não, hàm mặt, bụng, gãy xương đùi…, đặc biệt là những ca TNGT ở các tỉnh chuyển thẳng lên tuyến trên”, vị bác sỹ nói.

Tết không trọn vẹn

Ở các bệnh viện tỉnh ngày Tết cũng tiếp nhận nhiều trường hợp thương tâm bị TNGT do rượu, bia. Có mặt tại phòng cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, trong lúc bệnh nhân Trần Văn Hoàng (27 tuổi, ở Hà Tĩnh) đang được em trai bón cháo. Hoàng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đúng hôm 30 Tết.

Trần Văn Hoàng phải đón giao thừa ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vì say rượu gây tai nạn

Hoàng cho biết, khi đi tất niên, hát karaoke cùng nhóm bạn, cậu cùng một người bạn cá nhau thi uống bia. Ra về, Hoàng bị say và tông vào một xe máy chạy ngược chiều. Hậu quả Hoàng và hai nạn nhân đi ngược chiều phải vào viện cấp cứu. “Mình bị gãy hai xương gần mắt. Nghỉ Tết tưởng được về đón Xuân bên gia đình, ai ngờ phải ở bệnh viện. Hai người bị mình va phải cũng bị thương. Giờ ân hận thì đã muộn…”, Hoàng thở dài nói.

Ở cùng phòng với Hoàng, bệnh nhân Trần Văn Chuẩn (24 tuổi, ở Nghệ An) cũng bị đa chấn thương nặng do say rượu tông vào xe máy đi ngược chiều hôm mồng 1 Tết. Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy Chuẩn có nồng độ cồn trong máu rất cao. Người nhà cho biết trước đó, Chuẩn có đi tất niên với bạn bè, đến giữa buổi chiều thì cả nhà nhận được hung tin. “Bác sĩ nói cháu uống rượu, lại không đội mũ bảo hiểm nên bị chấn thương ở đầu, cần theo dõi thêm. Tết năm nay, cả nhà phải thay nhau túc trực ở viện để chăm cháu”, mẹ Chuẩn nói.

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, TNGT dịp Tết này tăng 29,5% về số vụ, tăng 11,5% số người chết, tăng 48% số người bị thương. Nguyên nhân TNGT được xác định sơ bộ là do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia còn cao, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.