Đóng góp hơn 15 tỷ đồng cho hoạt động xã hội tình nghĩa vì cộng đồng

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX. Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX.

Ngày 31/8, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX (2017-2022) được tổ chức tại Hà Nội. Dự đại hội có Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Nhiệm kỳ qua, vai trò và vị trí các cấp bộ Đoàn trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND không ngừng phát huy tính xung kích, sáng tạo, tích cực đổi mới. Các cuộc vận động, các phong trào được các cấp bộ đoàn cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tiêu biểu như: Phong trào nghiên cứu khoa học với hơn 2.600 đề tài, hơn 2.300 sáng kiến, cải tiến được nghiệm thu đánh giá cao; hơn 23.000 sinh viên tham gia thi Olympic các môn học, thi học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học

Các cơ sở đoàn thực thuộc Đoàn thanh niên Tổng cục đã tổ chức cho trên 40.000 lượt đoàn viên thăm và tặng quà cho 116 mẹ Việt Nam anh hùng, 6.202 thương bệnh binh, gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 15 tỷ đồng. Xây dựng mới 96 nhà tình nghĩa, tu sửa 32 nhà tình nghĩa. Tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang liệt sỹ” với hơn 15.000 lượt đoàn viên tham gia tại 34 nghĩa trang trên cả nước...

Ghi nhận kết quả trên, Bộ Công an đã trao Bằng khen tới 178 tập thể, 280 cá nhân đoàn viên; vinh danh 12 đoàn viên thanh niên với giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu”. T.Ư Đoàn cũng trao tặng Bằng khen cho 359 tập thể, 711 cá nhân. Đoàn TN Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 15 tập thể; tặng Bằng khen cho 965 tập thể, 3.892 cá nhân. Trong thời gian này, đã có 79 đoàn viên được Tổng cục Chính trị CAND tặng “Giải thưởng Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND xuất sắc tiêu biểu”...

Quang cảnh Đại hội.

Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng cục Chính trị CAND khóa IX gồm 20 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Bộ Công an lần thứ XXI và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Quang Lộc