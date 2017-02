Tăng 45.000 lượt khách, tương đương tăng 12% lượng khách du lịch so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là những con số ấn tượng mở đầu cho một năm du lịch của Phú Yên, sứ sở của “hoa vàng cỏ xanh” qua 5 ngày mở đầu Tết Đinh Dậu 2017

Đường hoa được tổ chức trên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ ngã tư giao với Hùng Vương đến đoạn giao Lương Văn Chánh. Trong ảnh là cổng chào đường hoa trên đường Điện Biên Phủ trang trí ánh sáng. Ảnh Vnexpress

Khởi đầu đầy khí thế

Trong lời chúc Tết đầu năm Đinh Dậu 2017, ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã kêu gọi các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong tỉnh biến tiềm năng lợi thế thành nguồn lực để phát triển kinh tế, tạo đà tăng trưởng đột phá cho Phú Yên. Ngay trong những ngày khí thế Xuân ngập tràn, ngành du lịch Phú Yên đã mở đầu năm mới đầy khởi sắc. Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên cho biết: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, trước tết, sở đã kiểm tra và có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch, các cơ sở lưu trú thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng phục vụ du khách, niêm yết công khai, ổn định giá dịch vụ, hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách trong thời gian lưu trú… Dịp Tết Đinh Dậu 2017, Phú Yên đã đưa vào một số hoạt động mới như: Đường hoa xuân, đầu tư xây dựng tuyến đường đi bộ ven biển, công viên TP Tuy Hòa, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật... Thời gian tới, toàn ngành tiếp tục nỗ lực làm phong phú hơn các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ để níu chân du khách lâu hơn.

Sắc màu "hoa vàng cỏ xanh" trên Đường hoa xuân ở trung tâm thành phố được nhiều người ưa thích chụp hình kỷ niệm.Ảnh Vnexpress

Đường hoa được trang trí bởi trên 2.000 chậu hoa với gần 50 loài hoa khác nhau của tỉnh Phú Yên và các vùng lân cận. Ảnh Vnexpress

Hầu như các chuyến bay từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến Tuy Hòa những ngày đầu năm Đinh Dậu 2017 đều đạt 100% công suất. Liên tục các chuyến xe từ TP Hồ Chí Minh xuất bến về Phú Yên và những chuyến tàu Bắc - Nam cũng dừng đỗ trả khách tại ga Tuy Hòa. Hành khách trên những chuyến tàu, xe ấy, ngoài những người Phú Yên làm ăn xa về thăm người thân, chơi tết, còn lại là khách du lịch hoặc công tác. Đó là chưa kể những chuyến xe tour du lịch của các công ty lữ hành từ TP Hồ Chí Minh về xứ sở “hoa vàng cỏ xanh”.

Chị Trần Thị Nha, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh lần đầu đến Phú Yên nói: “Lần đầu tiên đến gành Đá Đĩa, tôi thấy điểm danh thắng này rất lạ, quá đẹp. Tôi nghe nhiều người nói đến đây chỉ có chụp ảnh rồi về, nhưng tết này đã có thêm nhiều dịch vụ như ăn uống, quà lưu niệm, thậm chí được chơi đánh bài chòi nên tôi rất thích”. Còn anh Trần Minh Ký, một du khách địa phương, khẳng định: “Tôi đến gành Đá Đĩa cách đây khá lâu, khi ấy nơi đây hầu như không có dịch vụ gì, thậm chí một chỗ dừng chân uống nước cũng không có. Bây giờ thì khác rồi, điểm du lịch này ngày một phát triển với nhiều dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của du khách”. Theo các hướng dẫn viên du lịch của các công ty lữ hành từ TP Hồ Chí Minh, gành Đá Đĩa tết này có nhiều đổi mới, đặt biệt là con đường xuống gành phía đông rất đẹp, bãi đậu xe cũng được đưa vào sử dụng, giải quyết cơ bản tình trạng kẹt xe.

Xây dựng hình ảnh thân thiện

Trong dịp đầu năm này, nhiều hoạt động vui xuân, đón tết được các doanh nghiệp tổ chức, tiêu biểu như khách sạn KaYa, Yasaka Hương Sen, Sài Gòn - Phú Yên, Sao Việt… có nhiều chương trình tết Việt phục vụ du khách như: gói bánh chưng, bánh tét, phố đêm ẩm thực và trò các trò chơi dân gian, buffet cơm ngày tết với giá ưu đãi; múa lân, thưởng thức cà phê miễn phí; có chương trình giảm giá các dịch vụ spa…

Bên cạnh việc tổ chức các chương trình tết, khuyến mãi dịch vụ, các đơn vị kinh doanh du lịch Phú Yên cũng nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ và tạo ấn tượng với du khách bằng sự thân thiện, hiếu khách. Từ mùng 3-5, khách sạn Kaya phối hợp cùng một số đơn vị lữ hành trong tỉnh, các tình nguyện viên mang băng rôn, hoa, quà tặng lưu niệm như vòng đeo tay với dòng chữ “Hoa vàng cỏ xanh”, “I like Phú Yên”, post card các danh thắng Phú Yên… để đón và tặng quà cho khách đến Phú Yên tại Cảng Hàng không và ga Tuy Hòa. Anh Tam Hòa, nhân viên khách sạn Kaya, cho biết du khách rất bất ngờ, ấn tượng và thích thú trước sự hiếu khách cũng như những món quà tinh thần ý nghĩa này. Chị Phạm Hoàng Tố Như cùng bạn trai đến từ Hà Nội, hồ hởi nói: “Tôi rất bất ngờ trước cử chỉ thân thiện của những người làm du lịch ở Phú Yên. Chúng tôi cảm thấy gần gũi, ấm áp như trở về quê được người thân ra đón vậy. Những món quà nhỏ xinh của các bạn cũng mang nhiều giá trị tinh thần”.

Các tình nguyện viên chào đón quý khách

Theo ông Lê Anh Hoàng, Phó phụ trách Phòng Quản lý Du lịch (Sở VH-TT-DL Phú Yên),: trong 5 ngày tết (từ mùng 1-5), lượng khách lưu trú đạt khoảng 27.190 lượt, doanh thu hơn 106 tỉ đồng. Các ngày mùng 2-5 tết, hầu hết các khách sạn từ 2-5 sao đều kín phòng. Lượng khách du lịch lưu trú khá đông cùng với khách nội tỉnh du xuân khiến các điểm đến trọng điểm của tỉnh trở nên nhộn nhịp suốt những ngày tết, trong đó có gành Đá Đĩa - một trong những địa chỉ thu hút đông lượng khách đổ về tham quan, chụp ảnh khi đến Phú Yên. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó phụ trách Ban Quản lý di tích Phú Yên, trừ ngày mùng 1 không bán vé vào cổng, từ ngày mùng 2-5 , lượng khách đến danh thắng này tăng mạnh so với tết năm ngoái. Riêng ngày mùng 4 tết, gành Đá Đĩa đón một lượng khách kỷ lục với 7.000 lượt. Một trong những điểm nhấn tại danh thắng này trong năm nay là được Sở VH-TT-DL đầu tư thêm một số hạng mục hạ tầng phục vụ du lịch như: con đường vòng lát đá dẫn xuống phía đông gành Đá Đĩa, bãi đậu xe, tiểu cảnh “hoa vàng cỏ xanh” tại bia di tích, bố trí các gian hàng lưu niệm, giải khát, nhà hàng ăn uống, nơi hô bài chòi… góp phần làm phong phú các dịch vụ du lịch tại đây.

Chị Nguyễn Huỳnh Hạnh Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hiệp Hòa, người khởi xướng chương trình này, chia sẻ: “Bạn sẽ cảm thấy thân thiện, gần gũi hơn mỗi khi xuống ga tàu có người ra đón. Chúng tôi hy vọng sẽ làm được điều đó với tất cả du khách đến Phú Yên trong những ngày đầu năm mới”.