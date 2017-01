TPO - Sáng 19/1, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân “Xuân tình nguyện năm 2017” với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Hiện nay, Thanh Hóa đã thành lập được 40 mô hình cổng trường ATGT, 20 mô hình điểm giao cắt đường sắt an toàn, 15 mô hình bến đò ngang an toàn, 200 câu lạc bộ thanh niên bảo vệ môi trường… Tại lễ ra quân, đại diện các đơn vị thuộc khối xã, phường, thị trấn; khối trường học; khối công nhân; khối lực lượng vũ trang đã ký giao ước thi đua thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong việc chung tay đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao trang thiết bị cho các đoàn viên, thanh niên là thành viên CLB thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông cổng trường Hàm Rồng – Thành phố Thanh Hóa.

Ngay sau Lễ ra quân, gần 1.000 ĐVTN đã chia làm nhiều đội hình ra quân tuyên truyền ATGT, tuyên truyền vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; tiến hành làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, quét vôi ve, bóc xóa biển quảng cáo trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

