Chương trình diễn ra tối 11/1 tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Cần Thơ và tối 13/1 tại quảng trường Trưng Nữ Vương, TP.Long Xuyên, An Giang. Chương trình do Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên (Trung ương Hội LHTN Việt Nam), Tạp chí Công Thương (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức.

Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Cần Thơ cho biết: “Chương trình nghệ thuật mở màn với chủ đề Thanh niên Cần Thơ ưu tiên dùng hàng Việt Nam là chương trình thể hiện sự quyết tâm của thanh niên và nhân dân TP.Cần Thơ trong việc triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Qua việc nhận biết hàng lậu, người tiêu dùng ngày càng tỏ rõ niềm tin của mình vào các đơn vị sản xuất trong nước. Đặc biệt là nâng cao nhận thức tác động xấu của các mặt hàng gian, hàng giả, hàng lậu vào thời điểm cuối năm”.

Chương trình còn lôi cuốn người dân bằng nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt là sự lồng ghép sống động câu chuyện đời sống qua vở kịch của NSND Hồng Vân được viết riêng cho chương trình, lấy chủ đề buôn lậu thuốc lá và những tác hại khôn lường của những đối tượng xem thường pháp luật. Đây là vở kịch được Tạp chí Công Thương sử dụng chính thức trong công tác tuyên truyền chống buôn lậu thuốc lá qua biên giới.

Ngoài ra, nhằm giúp truyền tải thông điệp một các nhẹ nhàng của việc đấu tranh phòng chống tác hại của thuốc lá lậu và tệ nạn buôn lậu thuốc lá, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã viết lại lời ca khúc mới trên nền bài hát “Vợ người ta” rất được các bạn trẻ yêu thích. Thông qua đó, giúp cộng đồng nói chung và các bạn trẻ nói riêng nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá lậu, đặc biệt là Jet & Hero: Không nhãn mác theo quy định, không đạt tiêu chuẩn theo quy định, chứa chất Coumarin (có trong thuốc diệt chuột) gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng giống nòi.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao 80 suất học bổng, phần quà cho các bạn học sinh, sinh viên, công nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Cần Thơ và TP. Long Xuyên.

Tình hình buôn lậu thuốc lá

Tại các tỉnh biên giới phía Nam, nhất là từ Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, dù các lực lượng chống buôn lậu như Bộ đội biên phòng, Hải quan, Công an, Quản lý thị trường luôn nỗ lực, song tình hình buôn lậu thuốc lá điếu chỉ tạm lắng trong một thời gian ngắn, sau đó lại có dấu hiệu nóng trở lại. Đối tượng vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu gần như công khai, thách thức các nỗ lực chống buôn lậu của các cơ quan vì siêu lợi nhuận. Các đối tượng buôn lậu thuốc lá không chỉ mang vác, vận chuyển bằng phương tiện thô sơ như lâu nay mà dùng cả ô tô, taxi, xe tải, thậm chí xe biển xanh hóa giá từ cơ quan nhà nước. Tình trạng đối tượng buôn lậu thuốc lá tổ chức thành nhóm điều khiển xe máy chở hàng lậu di chuyển trên đường với tốc độ cao, gây TNGT cho người dân gây bất bình trong dư luận. Nghiêm trọng và đáng ngại hơn, các đối tượng sẵn sàng chống trả lực lượng chống buôn lậu nếu như bị phát hiện, ngăn chặn. Tình trạng thuốc lá điếu ngoại nhập lậu vào với số lượng ngày càng tăng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đất nước, cụ thể là gây thất thu thuế nặng nề cho ngân sách.