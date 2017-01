TPO - Chiều 14/1, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh công tác chuẩn bị cho chiến dịch Chủ nhật đỏ lần thứ IX năm 2017 đã sẵn sàng đón đợi gần 1.500 tình nguyện viên thực hiện sứ mệnh “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Đây là lần thứ IX báo Tiền Phong phối hợp với các đơn vị tại Nghệ An tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ. Hằng năm, với lượng tình nguyện viên đăng ký với ban tổ chức lên đến trên 1.500 người, mỗi năm thu về trên 1.000 đơn vị máu.

Năm nay, với sự khởi động cho ngày Chủ Nhật Đỏ lần thứ nhất tại huyện Nghi Lộc vào ngày 7/1 ban tổ chức đã thu về 738 đơn vị máu/1500 tình nguyện viên đăng ký. Và ngày mai, 15/1, Chủ Nhật Đỏ chính thức ra quân với lượng đăng ký ban đầu lên tới 1.200 tình nguyện viên, chỉ tiêu thu về trên 700 đơn vị máu sống.

Chị Nguyễn Lương Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An cho biết: “Năm 2016, tại Nghệ An đã có rất nhiều chương trình hiến máu tình nguyện được lồng ghép, gắn kết với nhau. Trong đó có chương trình Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền phong phối hợp với các đơn vị Trung ương tổ chức thu về con số trên 1.000 đơn vị máu sống, vượt chỉ tiêu lên đến 30% so với mức chung (11%) của cả nước.”

Theo thông tin từ Hội chữ thập đỏ Nghệ An, năm 2017 sẽ hứa hẹn một mùa hiến máu tình nguyện rất thắng lợi, bởi thời tiết rất đẹp. Đặc biệt, chương trình lại diễn ra trong hai đợt nhằm đáp ứng nhu cầu rất đông bạn trẻ tìm đến hiến máu nhưng không đủ thời gian.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ - “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi” sẽ được khai mạc vào lúc 7h ngày 15/1 tại khuôn viên Trường ĐH sư phạm Kỹ thuật Vinh.