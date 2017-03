TP - Trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016, đại úy Hoàng Anh Tuấn (SN 1981) và đại úy Nguyễn Nhật Quang (SN 1984) là hai điển hình của lực lượng Công an nhân dân trên mặt trận đấu tranh với tội phạm.

Đại úy Nguyễn Nhật Quang (giữa) tại lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu, tháng 1/2017

Cảnh sát giao thông phá án ma túy

Gắn bó với công việc của một chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) từ tháng 8/2009 đến nay, đại úy Hoàng Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang dường như có giác quan đặc biệt khi đối mặt với tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Anh đã cùng đồng đội phá được nhiều vụ vận chuyển ma túy và vũ khí số lượng lớn.

Rạng sáng một ngày đầu tháng 9/2015, đại úy Tuấn cùng đồng đội làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, phát hiện một chiếc taxi lao nhanh về hướng Lạng Sơn có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Khi các anh vừa ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, 2 hành khách trên xe khoác theo túi tông cửa bỏ chạy. Ngay lập tức, đại úy Tuấn lệnh cho tổ công tác truy bắt đối tượng. Nhờ sự quyết đoán của đại úy Tuấn, hai đối tượng quê ở Lạng Sơn và Hải Dương bị bắt giữ cùng một khẩu súng ngắn quân dụng (đạn đã lên nòng) và nhiều viên ma túy tổng hợp.

Cuối tháng 12/2015, một nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm sử dụng xe taxi để đưa “hàng” từ Lạng Sơn về Hà Nội cũng đã bị tổ tuần tra của đại úy Tuấn mưu trí tóm gọn. Nhớ lại lần bắt nhóm tội phạm ma túy này, đại úy Hoàng Anh Tuấn kể: Phát hiện chiếc xe taxi mang biển kiểm soát Hà Nội vi phạm Luật Giao thông, tôi ra tín hiệu dừng xe, song lái xe không chấp hành hiệu lệnh, không giảm tốc độ và định lao thẳng vào chúng tôi. Tôi và tổ công tác giữ vững đội hình sẵn sàng chiến đấu, buộc lái xe phải đỗ xe vào vị trí thích hợp. Ngay khi xe dừng lại, tôi phân công 3 đồng chí làm nhiệm vụ cảnh giới, tôi trực tiếp kiểm tra tài xế và hai khách (có 1 phụ nữ) ngồi trên xe. Khi yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, người này chỉ đưa ra biên bản vi phạm hành chính đã bị tạm giữ trước đó. Thấy 2 hành khách trên xe biểu hiện sợ sệt, có ý định ra khỏi xe, tôi yêu cầu kiểm tra giấy tờ cá nhân.

Trước sự kiên quyết của đại úy Tuấn, người khách nam giới mới khai là Bùi Anh Vinh (SN 1971, trú Hai Bà Trưng, Hà Nội) và xuất trình quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy của TAND tỉnh Thanh Hóa do đang điều trị HIV. Quan sát thấy đối tượng Vinh luôn giữ chặt áo khoác dày trên người dù trời không quá lạnh. Đại úy Tuấn hô to “có ma túy”, lập tức đồng đội cùng anh ập vào khống chế bắt giữ các đối tượng. Với sự dũng cảm, mưu trí, đại úy Tuấn đã khiến tên tội phạm nguy hiểm Bùi Anh Vinh phải tra tay vào còng số 8 với tang vật 5 bánh heroin được quấn quanh người. Hai đồng phạm của Vinh cùng chung số phận chính là em gái và em rể Vinh (tài xế xe taxi).

Nói về đại úy Tuấn, đồng đội của anh đều ghi nhận tinh thần làm việc hết mình, tận tâm. Anh cũng luôn nhiệt tình trong các phong trào Đoàn khi trực tiếp tham gia thực hiện nhiều mô hình như “Ca tuần tra thanh niên”, “Đội tuyên truyền viên thanh niên”...

Dày công phá án

Tối nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, chàng trai quê Hải Dương Nguyễn Nhật Quang bắt đầu hành trình đấu tranh với tội phạm ma túy từ năm 2007. Hiện anh là Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra án ma túy (Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy- PC47, Công an Hà Nội).

10 năm qua, đại úy Quang đã trực tiếp thụ lý điều tra và chỉ đạo thụ lý điều tra mở rộng rất nhiều vụ án, chuyên án lớn, bắt giữ mở rộng nhiều đối tượng, thu được nhiều tang vật, bóc gỡ hoàn toàn nhiều đường dây ma túy lớn, góp phần kiềm chế tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn Hà Nội. Riêng năm 2016, anh trực tiếp thụ lý điều tra 22 vụ án gồm 80 bị can, khai thác mở rộng 7 bị can, đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát đề nghị truy tố, xét xử theo pháp luật, đảm bảo tiến độ, không oan sai. Trong đó nổi bật là vụ án Nguyễn Tiến Dũng cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy gồm 21 bị can.

Đại úy Quang kể: Từ năm 2014, qua báo cáo của Công an quận Long Biên về đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia, do Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng “mượt”, SN 1970, trú Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu, tôi được chỉ huy Phòng PC47 giao nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Công an quận Long Biên tổ chức đấu tranh, triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy trên…

Đại úy Hoàng Anh Tuấn (bên trái) đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Mẻ lưới đầu tiên tóm được Dũng “mượt” và 5 đồng bọn. Qua phân tích hai cuốn sổ ghi chép việc “kinh doanh” ma túy của nhóm này, đại úy Quang và đồng đội xác định hướng thu thập, củng cố chứng cứ đối với những đối tượng đồng phạm của Nguyễn Tiến Dũng còn ở ngoài xã hội, bắt thêm 7 bị can khác.

Vụ án sau đó được chuyển lên Phòng PC47 để điều tra tiếp, đại úy Quang tiếp tục được giao thụ lý điều tra. Từ 13 bị can ban đầu, anh dày công tập trung củng cố tài liệu chứng cứ, cảm hóa xét hỏi các bị can, đã khai thác mở rộng, khởi tố thêm 5 bị can đã mua bán trái phép chất ma túy với nhóm Dũng “mượt”, với số lượng hơn 10kg ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh với nhóm Dũng “mượt”, bắt 18 bị can, PC47 mở rộng phá vụ án Ngô Thị Mai Phương bắt 3 bị can. Tổng cộng có 21 bị can bị bắt, đại úy Quang và đồng đội đã chứng minh được các đối tượng mua bán trái phép hơn 6.600 gam Methamphetamine; 3.000 viên thuốc lắc; 42.900 viên hồng phiến; 20,195 gam Ketamine...

Để phá thành công vụ án này, đại úy Quang phải lặn lội tới nhiều tỉnh thành củng cố chứng cứ, truy bắt nhiều đối tượng, trong đó có đối tượng Nông Văn Độ ở thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, thuộc vùng núi hiểm trở giáp biên giới Việt - Trung.

Quá trình điều tra vụ án, đại úy Quang còn phát hiện Dũng đã cùng một số đối tượng khác tổ chức gây án giết người bằng súng (nạn nhân may mắn thoát chết) tại khu chung cư Chánh Nghĩa ở Thủ Dầu Một, Bình Dương vào năm 2013 với tiền công 1 tỷ đồng từ 'hợp đồng' với chính chị vợ của nạn nhân.

“Cũng như một số loại tội phạm khác, đấu tranh với tội phạm ma túy là rất vất vả, gian khổ. Chúng tôi xác định luôn phải học hỏi để trang bị cho mình kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cần thiết, từ đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, đại úy Quang nói.