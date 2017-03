TPO - Sáng 11/3, tại Nhà văn hóa Thanh niên, chiến dịch Giờ Trái Đất 2017 đã được phát động đến đông đảo bạn trẻ là sinh viên, đoàn viên thanh niên TPHCM.

Khoảng 2.000 bạn trẻ có mặt tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM hưởng ứng các hoạt động chiến dịch Giờ Trái Đất.

Chiến dịch do báo Sài Gòn Giải Phóng, phối hợp cùng Sở Công Thương, Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM, Thành Đoàn TPHCM và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Sài Gòn Co.op) tổ chức.

Năm 2017 đánh dấu mốc thời gian 9 năm diễn ra chương trình Giờ Trái Đất tại Việt Nam, với những hiệu quả thiết thực lan tỏa đến toàn thể xã hội.

Ban tổ chức chiến dịch Giờ Trái Đất 2017 TPHCM thông tin những hoạt động sẽ thực hiện năm nay.

Với chủ đề “Tương lai bắt đầu từ hôm nay”, chiến dịch Giờ Trái Đất 2017 có sự tham gia của 3.000 tình nguyện viên, 200 doanh nghiệp cùng 2 đại sứ là ca sĩ Isaac và ca sĩ Ái Phương.

Ngoài những dự án đã thực hiện sâu rộng từ những năm trước như Chuyển động xanh, Cộng đồng xanh, Điểm đến xanh, đội hình Cải tạo hệ thống điện miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn, năm nay, chiến dịch triển khai thêm hai dự án sáng tạo mới hoàn toàn là Tương lai xanh và Kết nối xanh, nhằm góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần chiến dịch đến sâu rộng hơn các đối tượng thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, môi trường sống khác nhau trong xã hội.

Hai đại sứ chiến dịch là Isaac và Ái Phương cho biết sẽ kêu gọi lượng fans của mình cùng chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Hai đại sứ chương trình chụp ảnh cùng các bạn trẻ

Isaac và Ái Phương đạp xe hưởng ứng chiến dịch.

Trong những ngày tới, chiến dịch sẽ triển khai các hoạt động xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, thực hiện tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, với những hoạt động, công trình tiêu biểu như: Nguồn sáng an toàn, văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội”, “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”, “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”, kêu gọi người dân sử dụng phương tiện công cộng trong việc đi lại...

Tất cả những hoạt động trên nhằm hướng đến hưởng ứng đêm sự kiện chính “Chung tay tắt điện toàn cầu Giờ Trái Đất 2017”, diễn ra vào chiều tối ngày 25/3 tại Nhà văn hóa Thanh niên, quận 1, TPHCM.