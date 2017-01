TPO - Sáng 14/1, gần một nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ IX năm 2017. Đây là chương trình do Công an TP phối hợp với báo Tiền Phong, Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an đã tới dự và tham gia hiến máu. Ông Vũ Tiến, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ: “Hôm nay là ngày trời lạnh nhưng được thấy sự nhiệt tình của các chiến sĩ công an đã khiến tôi ấm lòng. Tôi xin thay mặt ban tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ và những người bệnh đang chờ đợi giọt máu của các đồng chí để kéo dài sự sống gửi lời cám ơn sâu sắc tới lãnh đạo công an Hà Nội cũng như toàn thể các đồng chí”. Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CAHN và Nhà báo Vũ Tiến - Phó tổng Biên tập báo Tiền Phong tại chương trình Chủ Nhật Đỏ. Theo đại tá Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, công an TP nhận thức rõ việc thiếu hụt lượng máu trong cứu chữa các bệnh nhân hiện nay. Đặc biệt, dịp tết Nguyên Đán đang cận kề nên công an Hà Nội mong rằng những giọt máu nghĩa tình sẽ giúp cái tết của những người bệnh thêm ấm cúng, giảm bớt phần nào nỗi đau. Nhân dịp này, Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Hành trình "Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ" lần thứ III năm 2017. Một số hình ảnh PV ghi nhận : Ngay từ 7h sáng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã tập trung ở hội trường công an Hà Nội để tham gia hiến máu nhân đạo.



Nữ chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện.

Dù nhiệm vụ của lực lượng công an dịp tết âm lịch rất nặng nề nhưng các chiến sĩ đã bớt chút thời gian đến tham gia "Chủ Nhật Đỏ". Thể hiện tinh thần đồng chí, đồng đội trong quá trình hiến máu. Nhà báo Vũ Tiến trao kỷ niệm chương của báo Tiền Phong cho đồng chí Tống Mạnh Hùng (đã hiến máu 18 lần) và Nguyễn Thế Mừng (đã hiến máu 11 lần). Lãnh đạo Công an Hà Nội và báo Tiền Phong động viên các chiến sĩ tham gia hiến máu. Chương trình văn nghệ trong khuôn khổ ngày hội hiến máu tình nguyện. Một chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đăng ký hiến máu. Dự kiến ngày hội hiến máu tại Công an Hà Nội sẽ diễn ra đến hết ngày hôm nay (14/1).