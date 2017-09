Học giỏi để báo hiếu cha mẹ

Hòa Bình: Tặng 20 suất học bổng, 4 bộ máy chiếu

Sáng 5/9, tại trường THPT Sào Báy (Kim Bôi, Hòa Bình) diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Dự lễ khai giảng có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong. Trường THPT Sào Báy là một trong những ngôi trường còn nhiều khó khăn với 99,5% học sinh là con em dân tộc thiểu số. Lễ khai giảng được tổ chức đơn giản, ngắn gọn nhưng ấm áp tình thầy trò.

Thầy Quách Văn Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Sào Báy cho biết, năm học 2017 - 2018, trường có tổng số 767 em học sinh. Học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo chiếm khoảng 80%. Các em đi học gặp rất nhiều khó khăn do đường xa, có em phải đi từ 15-18 km. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy còn nhiều thiếu thốn. Trường không có nhà bộ môn, nhà vệ sinh cho học sinh không đảm bảo. Toàn trường có 54 giáo viên, trong đó 70% số thầy cô là người dân tộc.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng học sinh Sào Báy rất hiếu học. Hàng năm, có nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Toàn trường số học sinh giỏi đạt 18%; khá đạt 40%; trung bình đạt 40%; còn lại học sinh yếu chiếm 2%; 100% số học sinh được lên lớp. “Điều làm nên những thành tích nổi bật này, trước hết phải kể đến sự cố gắng, lòng nhiệt tình, tận tụy, sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo. Các em ở đây cũng rất ham học hỏi”, thầy Sơn nói.

“Không có sự thành đạt nào thực sự dễ dàng trong con đường học tập và tu dưỡng. Các em đang được thụ hưởng một môi trường giáo dục thuận lợi. Các thầy cô mong các em biết biến các thuận lợi đó thành tiền đề quan trọng trong học tập để vươn tới một tương lai tươi sáng hơn cho mình, gia đình và xã hội”, thầy Quách Văn Sơn nhắn nhủ các học sinh.

Tại lễ khai giảng, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng dành cho học sinh nghèo vượt khó; tặng 4 bộ máy chiếu, mỗi bộ trị giá 15 triệu đồng phục vụ công tác giảng dạy của trường.

Yên Bái: “Cùng em tôi đến trường” học sinh vùng lũ

Cùng ngày, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức chương trình “Cùng em tôi đến trường” cho học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Nọi (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái). Tham dự có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Văn Khánh.

Kim Nọi (huyện Mù Cang Chải) vừa phải hứng chịu trận lũ quét khủng khiếp, bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều gia đình học sinh bị mất nhà cửa. Nhiều cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học cũng bị ảnh hưởng, hư hại. Vượt qua khó khăn, với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, cán bộ giáo viên nhà trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Kim Nọi đã kịp thời tu sửa, vệ sinh trường lớp để đón học sinh vào năm học mới. Trong sáng 5/9, đông đảo phụ huynh học sinh đã đưa các con em đến khai giảng đón năm học mới.

Phó hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Kim Nọi, Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết: “Niềm vui lớn nhất của chúng tôi hôm nay là tất cả học sinh đều tới dự khai giảng năm học mới. Để có ngày hôm nay, cả nhà trường và các cấp chính quyền đã cố gắng rất nhiều, đặc biệt là tổ chức các đoàn vận động, hỗ trợ học sinh tới lớp đúng ngày”.

Năm học 2017-2018, nhà trường có 12 lớp với tổng số 384 học sinh, trong đó 248 học sinh bán trú, tăng 26 em so với năm học trước. Cấp THCS có 4 lớp, 121 học sinh (tăng 17 học sinh so với năm học trước); cấp Tiểu học có 8 lớp, 263 học sinh (tăng 1 lớp, 12 học sinh so với năm học trước).

Phát biểu tại lễ khai giảng, anh Nguyễn Phi Long cho biết: Chương trình “Cùng em tôi đến trường” là một trong những hoạt động sẻ chia của tuổi trẻ cả nước hướng tới giáo viên, học sinh vùng cao Mù Cang Chải mới chịu thiệt hại lũ quét cách đây một tháng. Qua đó, động viên giáo viên và học sinh phát huy tinh thần vượt khó, thi đua dạy tốt, học tốt trong năm học mới.

Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức Nguyễn Quốc Bình biểu diễn tiết mục “Đàn gà trong sân” cùng học sinh trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Anh Tuấn.

Hà Nội: Báo đáp công ơn của đấng sinh thành

Sáng cùng ngày, lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Việt Đức (Hà Nội) diễn ra trong không khí rộn ràng, tươi trẻ. Dự lễ khai giảng có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn. Sau màn đánh trống khai trường, thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức, người được mệnh danh là người thầy vui tính - xì teen nhất Hà Nội đã có màn biểu diễn văn nghệ cùng học sinh trên sân khấu với tiết mục “Đàn gà trong sân” khiến cả sân trường như vỡ òa trong những tràng pháo tay không ngớt.

Sau màn nhảy ấn tượng, thầy Nguyễn Quốc Bình đã có những chia sẻ về ngày lễ Vu Lan báo hiếu (15/7, âm lịch), khi trùng với ngày khai giảng năm học mới năm nay. Thầy Bình nói với các học trò của mình về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan, động viên học trò luôn cố gắng học giỏi để báo đáp công ơn của đấng sinh thành. Thầy Bình nhắn nhủ học sinh nhân ngày lễ Vu Lan hãy nói lời yêu thương với bố mẹ mình.

Trường THPT Việt Đức là ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt của Thủ đô Hà Nội. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều thế hệ học sinh thành đạt, nhiều người trở thành những nhà chính trị, nhân vật nổi tiếng, như: Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Anh hùng LLVTND Bùi Ngọc Dương, NSND Trọng Khôi…

Chương trình "Cùng em tôi đến trường" đã tặng quà, học bổng, đồ dùng học tập và trao tặng kinh phí 200 triệu đồng xây dựng công trình "Nhà bán trú cho em" cho học sinh Tiểu học và THCS xã Kim Nọi; tặng quà cho học sinh gồm quần áo, sữa…; 80 bộ bàn ghế mới trị giá 40 triệu đồng; tặng 1 bộ trống Đội và 300 bộ sách giáo khoa tặng cho Liên đội Nhà trường; trao tặng 124 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng).

