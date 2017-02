Sáng ngày 23/02/2017, tại hội trường Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2016 - 2017.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Lê Xuân Trường - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và cùng với sự có mặt đại diện của các huyện thành đoàn, đoàn trực thuộc, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các trường Cao đẳng, Trung cấp, THPT, TT GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2016 - 2017; báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trường học, đánh giá những kết quả đã đạt được trong học kỳ I, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt nhiều kết quả nổi bật, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Các cuộc vận động lớn và các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn được triển khai đồng bộ với nhiều cách làm sáng tạo, như: tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết thu hút gần 20.000 lượt ĐVTN tham gia; học tập 6 bài học lý luận chính trị được 10 buổi với tổng số 7.266 lượt ĐVTN; tuần sinh hoạt công dân đầu năm học và Diễn đàn tư tưởng chính trị cho ĐVTN; Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, phòng chống bạo lực học đường và định hướng sử dụng Internet trong đoàn viên, thanh niên"; Đoàn trường Cao đẳng sư phạm thành lập CLB Giáo dục pháp luật và Đạo đức lối sống… gắn với triển khai chương trình công tác năm học. Đồng thời tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tham gia thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn bản và chương trình công tác.

Trong thời gian tới, công tác Đoàn, Đội, Hội Sinh viên trường học sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống trong học sinh sinh viên gắn liền với triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Trung ương đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; Phong trào "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Khi tôi 18", Chương trình Rèn luyện đoàn viên… Các hoạt động tình nguyện như "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", "Giữ cho trường lớp xanh, sạch, đẹp"... được triển khai sâu rộng trong đoàn viên học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi học kỳ I. Đồng chí đề nghị Đoàn các trường Cao đẳng phải đẩy mạnh phong trào "Sinh viên 5 tốt", Chương trình khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên… phải coi đây là phong trào chủ đạo, xin chủ trương của cấp ủy, sự phối hợp của Ban Giám hiệu các trường để phong trào phát huy có hiệu quả. Khối các trường Trung cấp chuyên nghiệp cần đẩy mạnh phong trào "Học sinh 3 rèn luyện" bám sát 03 nội dung hoạt động trọng tâm, đồng thời, lựa chọn những nội dung phù hợp với tình hình của đơn vị. Đoàn các trường THPT, TT GDNN-GDTX cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, học sinh; công tác an sinh xã hội; mô hình cổng trường an toàn giao thông gắn với giáo dục, tuyên truyền luật an toàn giao thông trong đoàn viên, học sinh; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh khối 12… Đồng chí mong muốn trong học kỳ II năm học 2016- 2017, tổ chức Đoàn các cấp trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sức sáng tạo và đổi mới trong các hoạt động, nhằm góp phần từng bước nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.