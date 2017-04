TPO - Sáng 21/4, tại TP Vinh, báo Tiền Phong phối hợp với Sở GD&ĐT và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền”.

Toàn cảnh chương trình tổng kết cuộc thi "Thư gửi Mẹ hiền" tỉnh Nghệ An lần thứ I.

Tham dự chương trình có đồng chí Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông cùng với lãnh đạo các ban sở ngành cùng hơn 500 học sinh.

Cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền” được phát động từ ngày 7/6/2016 đã thu hút 18/21 huyện, thành thị của tỉnh Nghệ An triển khai với 101.906 bài tham gia dự thi.

Trò chuyện với 2 học sinh đạt giải nhất và giải nhì của cuộc thi "Thư gửi mẹ hiền".

Làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh "Thập ân phụ mẫu" do em Trần Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 10D1, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh trình bày.

Sau 3 tháng phát động, ban tổ chức đã lựa chọn, sàng lọc ra 28 bài thi có chất lượng để tiến hành trao giải.

Cuộc thi tạo ra một môi trường lành mạnh để các em học sinh trong độ tuổi THCS và THPT phát huy kỹ năng viết, khơi dậy dòng cảm xúc, suy nghĩ của những đứa con đối với công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha, mẹ và những người thân yêu.

Tại buổi trao giải, em Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 9, Trường THCS Anh Sơn (Anh Sơn – Nghệ An) chia sẻ: “Em muốn nói với các bạn, chúng ta đau khổ nhất và thiệt thòi nhất chính là khi mất mẹ. Vì vậy nếu các bạn may mắn còn mẹ trên đời hãy biết trân quý, học giỏi và đáp đền sự may mắn đó...”.

Anh Thư là học sinh đạt giải nhất trong cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền” với những lời tâm sự tận đáy lòng của một em bé mồ côi mẹ.

Trao giải nhất cho em Nguyễn Thị Anh Thư, học sinh lớp 9A, trường THCS Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

BTC trao giải nhì cho 2 học sinh.

Cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền” lần thứ nhất năm 2016 được tổ chức thành công ngoài mong đợi. Ban tổ chức cuộc thi đã trao tặng: 1 giải nhất (7 triệu đồng/giải), 2 giải nhì (5 triệu đồng/giải), 5 giải ba (3 triệu đồng/giải) và 20 giải khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng) cho 28 tác phẩm chất lượng với tổng số tiền 52 triệu đồng. Số tiền đó được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Golden City và Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Nghệ An.