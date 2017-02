2 năm du học ở Mỹ, Vũ Quỳnh Anh (biệt danh là Phoanh Charmmie) trưởng thành hơn trong nhận thức và tính cách nhưng nụ cười của cô vẫn giữ nguyên "thương hiệu" là "học sinh cấp 1".

Hot girl có nụ cười trẻ thơ Phoanh Charmmie

Phoanh có đôi mặt to tròn, gương mặt ngây thơ

Phoanh trên đất Mỹ

Cô đã có bạn trai nhưng còn giấu kĩ thông tin về anh chàng.

Phoanh Charmmie (tên thật là Vũ Quỳnh Anh, sinh năm 1997) có tiếng trong giới trẻ từ khi cô bé mới 15 tuổi, còn là học sinh THCS tại Hà Nội. Khi ấy, Quỳnh Anh là một cô bé hồn nhiên, có khuôn mặt bầu bĩnh. Nhiều người gọi Quỳnh Anh là búp bê cũng bởi cô có đôi mắt to, khuôn miệng chúm chím hết sức đáng yêu.Năm nay 20 tuổi, các fan vẫn thường khen Phoanh trẻ hơn nhiều so với tuổi. Cô được ví là hot girl có nụ cười trẻ thơ, hay được gọi với những nick-name “mặt trẻ con”, “học sinh cấp 1”... Thậm chí, cô giáo dạy học thời cấp 2 của Phoanh cũng nói rằng cô chẳng mấy thay đổi so với trước.Khi được hỏi bí quyết làm thế nào để “hack tuổi” như vậy, Phoanh nói: “Em uống nhiều nước, ăn rất nhiều rau củ, hoa quả để đủ chất. Bên cạnh đó, chăm sóc da mặt cực kì quan trọng. Nên hạn chế make-up, thay bằng dưỡng da nhiều hơn. Đặc biệt là khi make-up có thể trang điểm nhẹ nhàng thôi thì nhìn sẽ tự nhiên và trẻ hơn”.Nhờ vẻ đẹp “trẻ thơ” ấy mà Quỳnh Anh trở thành hot girl được nhiều bạn trẻ yêu mến. Cách đây 3 năm, trước khi cô sang Mỹ du học, cái tên Phoanh Charmmie thường xuyên góp mặt trên báo và những trang tin dành cho tuổi teen.Hiện nay, Phoanh đang học tại New Jersey, Mỹ. Rời xa Việt Nam nhưng cô bạn chưa bao giờ hết “hot”. Trang Facebook cá nhân của Phoanh vẫn có tới 288.000 người theo dõi.Phoanh Charmmie vẫn thường xuyên update những hình ảnh mới nhất về bản thân, nói về cuộc sống của một du học sinh Việt trên đất Mỹ cùng bạn bè.Để hoà nhập với môi trường sinh viên Mỹ, Phoanh phải học rất nhiều kiến thức ngoại khoá, đặc biệt là thể thao vì hoạt động ngoại khoá của các trường đại học ở Mỹ rất mạnh. Cụ thể, Phoanh tham gia các hoạt động như bơi lội, track hay các hoạt động khác như CLB nấu ăn…Sau 2 năm du học, Phoanh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội học sinh Quốc tế và Chủ tịch Câu lạc bộ Sinh học. Cô còn đang tìm kiếm công việc làm thêm ngoài giờ để nâng cao kỹ năng sống và tập tính tự lập.Phoanh cũng đã có một tình yêu đẹp như ý nguyện, với một người bạn trai mà cô thường gọi là “anh chàng mọt sách”. Anh rất hiểu và chăm lo cho cô bạn gái có tính tình nhí nhảnh của mình. Và Phoanh chia sẻ rằng, bạn trai có lẽ là người quan tâm nhất tới việc học hành của cô và thường giúp đỡ cô trong cuộc sống.Đôi bạn trẻ đã quen nhau được 1 năm rưỡi nhưng Phoanh vẫn chưa muốn tiết lộ thông tin cụ thể về bạn trai vì lo ảnh hưởng tới cuộc sống của anh.