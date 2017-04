TPO - Một làn sóng phản đối hotgirl Biên Hòa- người so sánh bằng đại học với giấy vệ sinh đang bùng lên mạnh mẽ.

Mới đây, một cô gái có tên Trà Mi đã gây bão mạng xã hội khi có những tuyên bố sốc về việc so sánh bằng đại học với giấy vệ sinh.

Hotgirl Biên Hòa tuyên bố: “Tấm bằng Đại học đẹp đấy, oai đấy, nhưng một ngày không có nó không ai đi tìm nó cả.... Còn một cuốn giấy vệ sinh thì không thể thiếu”.

Không chỉ vậy, cô gái 20 tuổi không ngại ngần khẳng định tấm bằng đại học không quan trọng với mình. “Nếu ai đó hỏi tôi: Tấm bằng Đại học có thật sự quan trọng không? Tôi sẽ nói “Không”! Tôi đã tự đi một con đường dài, bằng đôi chân của một cô gái không bằng cấp 2, chưa giàu bằng ai, chỉ nỗ lực bằng ước mơ và niềm tin vào chính mình”.

Ngay lập tức, phát ngôn của Trà Mi thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh một số ý kiến chia sẻ đồng tình thì hàng nghìn bình luận “ném đá” cho rằng cô gái này lộng ngôn và đang chiêu trò để pr hình ảnh.

Bạn Đặng Mai Hương viết: “Nếu triệu người Việt Nam đầu óc ai cũng như chị thì tốt. Em công nhận là đại học không phải con đường duy nhất nhưng không phải ai cũng giống như chị. Có hàng triệu người không học đại học đang đi phụ vữa đấy, làm công nhân đấy...

Nhưng cũng có hàng triệu người học đại học xong thất nghiệp... Bên cạnh đó lại có rất nhiều người thành công. Nên đừng đỗ lỗi cho học hay không học, quan trọng là có đủ thông minh, bản lĩnh, kinh nghiệm để sống trong xã hội không?”.

Tài khoản Giang Bùi bày tỏ quan điểm: “Em không biết chị thành công thế nào, cũng không tranh cãi giàu nghèo nhưng em chỉ muốn nói là học đại học không phải con đường duy nhất, nhưng là con đường nhanh nhất và có thể chính là bằng phẳng nhất. Chị bảo hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình, đừng ngồi trên ghế nhà trường. Chị thử nghĩ xem, mức lương trung bình của người học cao đẳng đại học và người nghỉ học lưng chừng chênh nhau ra sao?

Và chị quên mất một điều, ghế nhà trường không khô khan, ở đó có nhiều điều mới mẻ, có những bài học và suy nghĩ tích cực, có kỉ niệm, tuổi trẻ và cả bạn bè thầy cô.

14 tuổi chị lập nghiệp, chị kiếm tiền, chị giàu có, nhưng có bao giờ chị nghĩ lại và thấy thời thanh xuân của mình thiếu mất gì đó không? Chị đừng bảo là theo đuổi ước mơ là không sai, hãy thức tỉnh đi, hãy mạnh dạn…

Vậy em hỏi chị, những đứa trẻ con ba tuổi mơ làm cô giáo, bốn tuổi mơ làm kĩ sư, đó có phải ước mơ không? Đó là sự bắt chước những hình ảnh chúng thấy, chỉ đến khi cắp sách tới trường, chúng mới biết đâu mới là đam mê, đâu mới là thứ phù hợp.

Và rằng, người ta có smart phone và ba vạch wifi, mình đi học toán làm gì? Vậy không học toán để phát triển tri thức thì ai làm ra smart phone vậy ạ ?

Em đồng ý là giáo dục Việt Nam có nhiều tiêu cực, lí thuyết nặng nề, nhưng không thể phủ nhận sạch trơn ý nghĩa của quá trình đào tạo con người. Chị đã bao giờ nghĩ rằng, những người công nhân có bằng cử nhân do họ không biết cách học hay chưa? hoặc chị nghĩ đơn giản hơn, có chắc là họ sẽ hối hận về việc mình đã học đại học không?

Em nghĩ là không, có những điều ở trường học mà trường đời không hề có. Chị bảo giá dầu Venezuela giảm sâu, người ta cần giấy vệ sinh hơn bằng đại học, nhưng chị quên mất rằng, đất nước ấy cần những con người có tri thức để khôi phục kinh tế, chứ không cần những người làm giấy vệ sinh!”.

Quan điểm khác có vẻ bức xúc và gay gắt hơn: “Tư duy của cháu này đúng là tư duy của người ít học. Nhìn đời qua lăng kính của một ngõ hẹp, hãy nhìn rộng ra mới thấy cuộc sống muôn màu, muôn vẻ chứ không đơn điệu như suy nghĩ chủ quan của cháu. Trên thế giới này có Bill Gate bỏ đại học để sau này trở thành tỷ phú, nhưng cũng có Obama tốt nghiệp đại học và trở thành tổng thống nước Mỹ. Cuộc sống có nhiều con đường và mỗi người có những lựa chọn riêng cho mình, có người thất bại và cũng có người thành công, nó phụ thuộc vào năng lực và sự may mắn của mỗi người, như thế mới là cuộc sống”.

Hoàn toàn phản đối suy nghĩ tiêu cực của Trà Mi, tài khoản facebook Bà Ba chia sẻ: “Đúng là suy nghĩ của đứa trẻ nghỉ học năm 14 tuổi! Nhìn đời chỉ bằng một con cóc ngồi đáy giếng! Những gì bạn có được hôm nay cũng một phần nhờ bạn may mắn thôi. Đừng so sánh tấm bằng đại học như 1 cuộn giấy vệ sinh như vậy! Khi bạn bệnh, bạn sẽ tìm đến ai đây? Những đứa nghỉ học giúp bạn được hả, hay bạn phải đi tìm những cuộn giấy vệ sinh giúp bạn chữa bệnh?”.

Bạn Nhi Đại nêu ý kiến: “Chị có quyền tự hào về những gì chị có được, nhưng tuyệt đối chị không có quyền so sánh nền giáo dục của một dân tộc với một cuộn giấy vệ sinh ở một đất nước khác. Chị tạo ra kinh tế cho bản thân chị, chị nên tự hào về nó chứ không phải đem nó ra làm nền tảng để đánh giá một nền giáo dục mà người xưa bỏ ra xương máu mà đánh đổi. Nếu không biết ơn thì xin đừng xem thường”.

Không khó để cư dân mạng nhận ra, phát ngôn gây sốc này chính là mục đích trong kinh doanh của Trà Mi. Bạn đọc Tiền Lưu bức xúc: “Để avatar là một giám đốc mà phát ngôn trống rỗng chẳng xứng đáng với chức vụ. Gặp thời bán kem trộn lên như diều gặp gió mà nói chuyện như đúng rồi. Làm hại sức khoẻ biết bao nhiêu người mà nghĩ là mình thành công.

Bạn thành công là nhờ hên chứ kiến thức thì đúng là của 1 đứa trẻ 14 tuổi mãi không chịu lớn nên mới viết bài này, thà không viết người ta còn tưởng chức vụ giám đốc của bạn là do năng lực kiến thức được đề cử, nói ra cho người ta biết là do gặp thời tự mở công ty, tự xưng chức vụ, trong khi não thì trống rỗng. Thừa biết là bạn dùng bài viết này để pr cho tên tuổi nhưng bạn đừng mang giáo dục ra so sánh như vậy, đọc xong thấy bạn dơ lắm”.

Hotgil Biên Hòa ngầm công nhận việc phát ngôn gây sốc chỉ là "chiến thuật" trong kinh doanh.

Đáp trả dư luận, Trà Mi cho rằng đây là quan điểm cá nhân của mình và không cổ xúy mọi người nghỉ học. "Nhiều bạn hiểu sai ý của Mi khiến mình cũng hơi buồn chút, Mi không cổ súy các bạn hãy nghỉ học, đừng khoanh tay ngồi trong lớp thụ động.

Thông điệp lớn nhất Mi muốn gửi gắm, đó là các bạn hãy tự định hướng cho con đường tương lai của mình. Hãy học ngành mình thích chứ đừng vì bố mẹ mình thích, hãy tìm kiếm ước mơ và thực hiện nó, để bạn có thể toàn tâm toàn ý làm việc từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Thậm chí là nhiều hơn thế!”- hotgirl Biên Hòa nói.