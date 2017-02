[Infographic] Bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016

Lê Kiếm Sơn - Quốc Phòng

1985Quốc Phòng- Năm 2016:+ 1 Huân chương lao động của chính phủ Lào năm+ 1 Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh+ 5 bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP trong năm 2015 và 2016 vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn biên giới.+ 2 Bằng khen UB tỉnh, Công an Bô Ly Khăm Xay Lào tháng 02/2016+ Tỉnh đoàn tỉnh Hà Tĩnh tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2016.+ 2 Bằng khen Uỷ nam nhân dân tỉnh Hà Tĩnh+ 2 giấy khen của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh+ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2016.- Năm 2015 được Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng bằng khen, Bộ công an tặng kỷ niệm chương vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở từ năm 2014, 2015, 2016.Lãnh đạo và đồng đội gọi Lê Kiếm Sơn là “chuyên gia phá án khủng” quả không sai.Vào nghề trinh sát đặc nhiệm chống tội phạm ma túy chưa đầy 3 năm, đại úy Lê Kiếm Sơn (Phó đội trưởng Đội đặc nhiệm, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã lập hàng loạt chiến công lớn, trở thành khắc tinh của những tên tội phạm ma túy khét tiếng và các đối tượng hình sự.Trưởng thành từ lực lượng đặc công, Lê Kiếm Sơn hội tụ đủ những phẩm chất của một trinh sát đặc nhiệm. Quá trình là học viên Trường Sĩ quan Đặc công và cán bộ huấn luyện tại Lữ đoàn Đặc công 429 - Binh chủng Đặc công từ năm 2004 đến 2014 đã giúp chàng trinh sát sinh năm 1985 rèn sức dẻo dai, tinh thông võ thuật và gan dạ khi đối mặt với những tên tội phạm ma tuý sừng sỏ, luôn sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả lực lượng truy bắt.Thường xuyên đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là tội phạm ma tuý với những thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, Sơn luôn mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh tấn công tội phạm, tham gia phối hợp trong và ngoài lực lượng đấu tranh thắng lợi 10 chuyên án, nhiều vụ án, bắt giữ 32 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật. Một số vụ án lớn, điển hình như: CA114M thu giữ 2kg ma tuý đá, CA461LV thu 92 bánh Heroin, năm 2016 là một năm bận rộn của Sơn, đồng chí tham gia đánh thắng rất nhiều chuyên án, đặc biệt chuyên án CA469LV là chuyên án lớn của BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Say - Lào, thu giữ 91 bánh heroin và 35.800 viên ma tuý tổng hợp.Sau chuyên án đặc biệt này, Sơn đã được tỉnh Bô Ly Khăm Say và Bộ Tư lệnh bộ đội Biên Phòng tặng bằng khen.