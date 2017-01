TPO - Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2016 và Xuân tình nguyện 2017” T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Cổng tri thức Thánh Gióng phối hợp với Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức trong hai ngày 14–15/1.

Quang cảnh khánh thành công trình thắp sáng đường quê

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái. Cùng đại diện lãnh đạo huyện Ủy, UBND huyện Văn Yên và bà con nhân dân xã An Thịnh.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Bá Tĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, công trình được triển khai xây dựng tại 5 thôn An Tiến, Đồng Vật, Trung Tâm, Chè Vè và Cây Đa của xã An Thịnh có chiều dài 5km, 176 cột đèn. Tổng kinh phí 200 triệu đồng. Sau hơn 1 tháng triển khai công trình đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng.

“Việc bàn giao và đưa vào sử dụng công trình “Thắp sáng đường quê” đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân trước tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần thay đổi bộ mặt và diện mạo nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Đồng thời thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện xây dựng nông thôn mới”, anh Nguyễn Bá Tĩnh cho biết.

Tại chương trình, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức khánh thành 10km công trình thắp sáng đường quê tại xã Xã Đại Minh (huyện Yên Bình) và xã An Thịnh (huyện Văn Yên); công bố hoàn thành 200 km công trình Thắp sáng đường quê trên cả nước, với tổng cộng 6.800 cột đèn chiếu sáng trị giá 5,8 tỷ đồng (Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup tài trợ).

Chương trình Thắp sáng đường quê năm 2016 tiếp nối thành công của 100 km Thắp sáng đường quê năm 2015, nhằm hỗ trợ xây dựng những tuyến đường điện chiếu sáng cho khu vực nông thôn có dân cư tập trung đông, góp phần vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới. Chương trình Thắp sáng đường quê đã được TT.Ư Đoàn chọn là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2016.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã An Thịnh (huyện Văn Yên, Yên Bái) Trần Quốc Bảo chia sẻ: Công trình thanh niên thắp sáng đường quê” đã được xây dựng trên tuyến đường chính ở 5 thôn và đã hoàn thành. Nhờ đó, công trình đã phục vụ nhu cầu có ánh sáng điện đi lại thuận lợi vào ban đêm của bà con, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt là giúp nhân dân được vui Xuân đón Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 được vui tươi đầm ấm.

“Bà con xã An Thịnh chúng tôi rất khấn khởi vì được Công trình thanh niên thắp sáng đường quê lắp bóng điện để chiếu sáng đường, giúp bà con đi lại thuận tiện, an ninh trật tự rất là an toàn. Đặc biệt là bà con có điện thắp sáng đường quê để vui Xuân mới. Thay mặt bà con nhân dân xin gửi lời cám ơn tới T.Ư Hội và các đơn vị tài trợ. Đồng thời xin hứa sẽ cùng bà con nhân dân duy tu hàng tháng và nhân rộng mô hình này một cách hiệu quả trong toàn xã để mọi nơi để bà con đi lại được thuận tiện”, ông Trần Quốc Bảo nói.

Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen cho Quỹ Thiện Tâm

Nhân dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup vì đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động an sinh xã hội của T.Ư Hội LHTN Việt nam và trao 1000 cuốn vở cho các em học sinh xã An Thịnh; Tỉnh Đoàn trao học bổng cho các em học sinh xã An Thịnh.