TP - Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ IX năm 2017 do báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học truyền máu Trung ương cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức đã thành công tốt đẹp.

“Chủ Nhật Đỏ” năm nay đã thu hút đông đảo người dân thuộc nhiều độ tuổi, nhiều dân tộc, nhiều ngành nghề cùng tham gia hiến máu tình nguyện tại 25 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Sức hấp dẫn của Chủ Nhật Đỏ đã lan tỏa tới các doanh nghiệp và cả doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trong đó người nước ngoài tham gia hiến máu.

Kết thúc chương trình, lượng máu thu về đạt con số kỷ lục mới với 31.880 đơn vị máu, vượt xa chỉ tiêu đặt ra ban đầu. Ngoài ra Ban tổ chức còn đi thăm, tặng nhiều suất quà cho bệnh nhân và người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức “Chủ Nhật Đỏ” trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc luôn quan tâm chỉ đạo, động viên chương trình; trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình trực tiếp dự, phát biểu chỉ đạo, động viên người hiến máu tình nguyện tại Lễ phát động; trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường; Phó chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đoàn Văn Thái; Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư Nguyễn Anh Trí; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân; Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Thái Bình Hoàng Năng Trọng; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường; Phó Bí thư thành đoàn Hà Nội Trần Anh Tuấn và nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã đến tham dự, chỉ đạo, hưởng ứng chương trình tại lễ phát động chính ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng như tại 25 tỉnh thành phố hưởng ứng sự kiện trên cả nước.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của BCĐ Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ủy ban ATGT quốc gia; sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, UBND, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai;

Trân trọng cảm ơn Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Việt Đức; Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa và các cơ sở y tế tham gia công tác tiếp nhận máu tại các khu vực, các tỉnh, thành phố, đơn vị tổ chức sự kiện.

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã đăng cai, phối hợp tổ chức, hưởng ứng sự kiện: Ban Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, Học viện Hậu cần, Công an TP Hà Nội, Trung tâm Thương mại Aeon Mall Long Biên; Trung tâm Giáo dục QPAN (ĐH QG Hà Nội); Đại học Văn Hiến (TP Hồ Chí Minh); ĐH Kỹ thuật công nghiệp; ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên); Đại học Tây Nguyên; Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk; Trường dạy nghề TN dân tộc Tây Nguyên, Huyện Cư M’Gar, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk); huyện Bình Lục và các huyện, thành phố, khối cơ quan, doanh nghiệp (Hà Nam); TP Hạ Long, TP Uông Bí, TX Đông Triều, Trường THPT Đông Triều (Quảng Ninh); huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh); ĐH Hải Phòng; Đại học Hùng Vương (Phú Thọ); ĐH Quảng Bình; ĐH Hồng Đức, ĐH Văn hóa Thể thao Du lịch (Thanh Hóa); Đại học Y Dược Thái Bình, Cao đẳng Y Thái Bình; Học viện Hải quân (Khánh Hòa); Trường CĐ Nghề Vĩnh Phúc; ĐH SP Kỹ thuật Vinh (Nghệ An); ĐH Kinh tế Đà Nẵng; Trung tâm VH-TT TTN, ĐH Điều dưỡng, ĐH Kinh tế Kỹ thuật CN (Nam Định); CĐ nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh; Đại học Huế; CĐ Sư phạm, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Y tế, Công an tỉnh, Đoàn khối doanh nghiệp (Yên Bái).

Trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, nhà tài trợ cho chương trình. Nhà tài trợ Vàng: Quỹ Vì tầm vóc Việt (Hãng sữa TH True Milk)- Ngân hàng Bắc Á - Công ty Mía đường Nghệ An (Nasu); Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh; Nhà tài trợ Bạc: Công ty CP Nhựa Rạng Đông; Công ty Phát triển Hùng Hậu; Nhà tài trợ Đồng: BRG Group; Nhãn hàng Apollo (Cty Quốc Huy Anh); các đơn vị đồng hành: Cty TNHH Hòa Bình; Cty CP vận tải Đường sắt Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Tập đoàn Mai Linh, Cty Ajinomoto, Cty CP thiết bị Y tế Bảo Thạch, Tập đoàn Phú Tài Đức, Cty TNHH truyền thông sự kiện Prô, Cty SXTMDV Mặc Vi, Cty CP tập đoàn Trung Nguyên... cùng nhiều doanh nghiệp tài trợ tại các địa phương, đơn vị.

Cảm ơn các Hoa hậu Việt Nam Đặng Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Đỗ Mỹ Linh; các Á hậu Nguyễn Trần Huyền My, Ngô Thanh Thanh Tú, Huỳnh Thị Thùy Dung; các Người đẹp: Đào Thị Hà, Trần Tố Như, Á hậu hoàn vũ Đặng Thị Lệ Hằng; các ca sĩ Trần Hữu Kiên, Huy Quyết, Hồng Chinh, Bảo Trâm, Minh Thu, Sơn Hải, Mai Trang, Minh Thu, Bách Nguyễn, Minh Quân, Hoàng Kỳ Nam, Đông Hùng, A Xuân, Lê Ngọc Thuý, Hoàng Bách, nhóm nhạc 365, nhóm nhạc Dòng Thời gian; Quyền Chủ tịch CLB TPHCM (Lê Công Vinh), Nghệ sĩ Xuân Bắc, Siêu mẫu Trần Trung, Đạo diễn Đỗ Kim Khánh, diễn viên Lê Hải, Nguyễn Minh Giang, Nguyễn Ngọc Trinh, MC Hồng Nhung, Đại Dương, Quốc Bình... cùng đông đảo người dân tới tham dự, cổ vũ tại chương trình.

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, Ban Biên tập báo Tiền Phong, Ban tổ chức “Chủ Nhật Đỏ” xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất và rất mong tiếp tục nhận đươc sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo, quý cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân để phong trào hiến máu tình nguyện và Chương trình “Chủ Nhật Đỏ” ngày càng phát triển.

Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ 2017