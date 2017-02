DV Công Lý và MC Thảo Vân đã từng là cặp đôi đẹp trong làng giải trí Việt khi họ tình cờ gặp nhau từ chương trình Gặp nhau cuối tuần và chính thức nên vợ nên chồng từ năm 2009, sau đó một thời gian người hâm mộ không khỏi bất ngờ bởi thông tin họ đã “đường ai nấy đi” sau 6 năm gắn bó.

Thế nhưng, điều khiến khán giả và những người xung quanh thầm ngưỡng mộ bởi mối quan hệ hậu chia tay của DV Công Lý và MC Thảo Vân vẫn hết sức tốt đẹp. Chị đã từng chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ không làm bạn với chồng tôi. Từ trước tới giờ lúc nào cũng là bạn, chưa có một phút nào chúng tôi là kẻ thù".

Với chủ đề “ Đàn ông và rượu” phát sóng ngày 22/02/2017 vào lúc 20h30 trên kênh VTV2 - Đây có thể coi là chương trình đối thoại đầu tiên mà MC Thảo Vân ngồi “cùng ghế” với NS Công Lý, xoá tan mọi nghi ngờ hay khúc mắc xung quanh mối quan hệ trước đó của 2 người. Thẳng thắn, hài hước, nhưng không thiếu những màn đối đáp lắt léo của MC Thảo Vân dành cho bố cu Tít: “Có phải anh luôn luôn nghĩ làm việc gì cũng phải đến cùng cho nên cuộc nhậu nào anh cũng tới bến không?”. Đáp lại câu hỏi cắc cớ của “người cũ”, DV Công Lý thẳng thắn thừa nhận: “Việc uống rượu đôi khi đến say mèm, bạn bè phải đưa về, thậm chí sáng hôm sau thức dậy còn không biết mình đã ngủ ở đâu không phải do quan điểm sống đó của mình mà do vui quá, hoặc đôi khi bị khích bác”.

MC Thảo Vân cũng kịp “phản công”: Mình phải có bản lĩnh chứ, sao lại dễ bị khích bác thế? NS Công Lý chỉ biết cười trừ và gật đầu : “Nói thì dễ làm thì khó”.

Đề tài muôn thuở, nhưng cuộc chạm trán bất ngờ nhưng không kém phần thú vị của MC Thảo Vân và DV Công Lý chắc chắn sẽ thu hút không ít khán giả ngồi trước máy thu hình để cùng chiêm nghiệm những câu chuyện thực tế từ chính người trong cuộc.

Chương trình còn có sự tham gia của DV Mai Huyền với những góc nhìn cá tính, riêng biệt.

Chương trình Bốn mùa yêu thương do Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty ALO Media phối hợp thực hiện, dưới sự tài trợ của nhãn hàng chăn ga gối đệm Sông Hồng.

Chương trình được phát sóng định kỳ vào 20h30, thứ tư hàng tuần, phát lại vào 7h thứ năm, 13h30 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.