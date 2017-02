Bộ phim hoạt hình nói về với những chuyến đi thiện nghiện, để mang tình yêu thương, sự quan tâm của người trẻ đến với đồng bào dân tộc thiểu số vùng đất cao nguyên dành giải Nhất cuộc thi “Nhà làm phim trẻ các nước Đông Nam Á”.

Phan Văn Quyền - Quán quân cuộc thi “Nhà làm phim trẻ các nước Đông Nam Á”.

Phan Văn Quyền sinh ngày 17/06/1995 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Quyền là gương mặt đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi “Nhà làm phim trẻ các nước Đông Nam Á” lần II năm 2016 – “ASEAN Youth Video Contest 2016” với chủ đề “Hoạt động tình nguyện trong cộng đồng ASEAN” và đã trở thành quán quân của cuộc thi này.

Vượt qua hơn 100 kịch bản tại vòng sơ loại, Quyền đã được chọn làm đại biểu duy nhất của Việt Nam cùng 9 đại biểu khác từ 9 nước trong cộng đồng chung ASEAN, tham gia hội thảo và huấn luyện kéo dài 4 ngày tại Singapore vào tháng 12/2016 vừa qua. 10 bạn trẻ với niềm đam mê và nhiệt huyết trong lĩnh vực thiện nguyện đã thể hiện những câu chuyện của mình qua những đoạn phim ngắn đặc sắc.

“Em biết cuộc thi này từ một lời mời của một người bạn, tuy mình đang còn trẻ và kinh nghiệm cũng như kiến thức về xây dựng phim còn yếu, nhưng vì đam mê và muốn thử sức mình ở một cuộc thi quốc tế, em đã đăng ký dự thi và rất may mắn đã đi đến vòng cuối cùng cũng như là đoạt được giải thưởng cao nhất của cuộc thi”, Quán quân Phan Văn Quyền cho biết.

Video tham dự cuộc thi của Quyền là một câu chuyện viết trên những trải nghiệm thực tiễn của em khi còn là một học sinh tại vùng đất cao nguyên Bảo Lộc, Lâm Đồng. Chính câu chuyện về những công viện thiện nguyện của Quyền và những người bạn với mong muốn giúp đỡ cộng đồng dân tộc thiểu số KoHo có một cuộc sống tốt hơn.

Quyền nói: “Những cơn bão của đói nghèo, bệnh tật, và mù chữ ở trẻ em đang ngày ngày phá huỷ cuộc sống của họ và trở nên gánh nặng trên đôi vai của họ. Họ bị thụt lùi và không có cơ hội để tiếp cận đến một xã hội hiện đại phát triển như hầu hết người Kinh ở Việt Nam.

Là một người trẻ, trong độ tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng, em và những người bạn của mình thật sự muốn giúp đỡ họ bằng những hành động của mình để họ có được một cuộc sống tốt hơn.

Em tin rằng nếu chúng ta cùng chung tay dấn thân trong công việc từ thiện với mỗi phút giây trong cuộc sống của chúng ta, từ những công việc nhỏ đến công việc lớn, từ ý tưởng đến thực tiễn để giúp đỡ những người bị bỏ rơi trong xã hội và trong cộng đồng chung ASEAN”.

Danh sách đoạt giải của cuộc thi “Nhà làm phim trẻ các nước Đông Nam Á”. Quyền cùng với những nhà làm phim trẻ khác.

Video này đã giúp Quyền đoạt giải quán quân và nhận được 1.000 USD tiền thưởng. Không những vậy, video này còn mang đến cho nam sinh này niềm vinh dự lớn, tiếp thêm cho em thật nhiều động lực để có thể tự tin hơn bước tiếp trên con đường đam mê học tập và phát triển sau này, “với một mục đích là dùng mỹ thuật đa phương tiện để góp phần nhỏ bé cho cộng đồng và xã hội.”

Trước khi tham gia cuộc thi này, Quyền là một sinh viên ngành công nghệ thông tin, sống và học tập tại TP.HCM. Quyền thích làm phim từ khi còn là học sinh cấp 3, khi đó em đã dùng điện thoại tự quay rồi tự dựng bằng những phần mềm đơn giản.

“Bây giờ thì em rất thích làm phim ở dạng phóng sự ngắn, hoạt hình 2D và phim tài liệu. Nội dung phim mà em luôn tâm huyết đó là về những mảnh đời thường, về những con người bình dị trong cuộc sống và về đất nước Việt Nam”, Quyền cho biết.

Dù còn rất trẻ và đang đi học nhưng Quyền đã sáng lập dự án khởi nghiệp JOS Promotion.Đây là dự án tập trung vào mảng thiết kế logo và phát triển thương hiệu doanh nghiệp qua các hình thức khác như thiết kế ấn phẩm, sách báo, phim ảnh và xây dựng website. Đây là hướng phát triển khả quan trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tuy nhiên, đối với Quyền, làm phim mới là con đường sự nghiệp chân chính.

“Làm phim là một đam mê rất lớn đối với em và em đang cố gắng từng ngày để học hỏi nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này bằng cách tham gia nhiều hơn nữa những cuộc thi về phim ảnh để có cơ hội được va chạm nhiều hơn và nuôi dưỡng đam mê của mình. Dự định trong tương lai gần của em thì em sẽ cố gắng tập trung vào việc hoàn thành việc học và tìm kiếm cơ hội để có thể du học thêm về chuyên ngành phim hoạt hình hoặc phim điện ảnh”.

Ngoài những thành tích kể trên, Quyền còn là 1 trong số 22 đại biểu quốc gia được chính phủ Nhật Bản tài trợ 176.000 USD trong chương trình trao đổi sinh viên Nhật Bản và các nước Đông Á năm 2016 tại Nhật Bản (JENESYS - Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) vào tháng 10/2016 vừa qua.